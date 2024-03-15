Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)
За попередньою інформацію внаслідок атаки є пошкодження та виникла пожежа
фото ілюстративне

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено об 11:01

Сьогодні, 15 березня, в Одесі пролунали вибухи. Військові повідомили про рух ракет у бік міста. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

«Ракета на ОдесуЗагроза балістики для південних областей. Тривогу не ігноруємо!», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у мережі, у місті чули декілька вибухів.

Додамо, що повітряну тривогу в Одеській області оголосили об 11:01. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку Одеси.

Також видання «Думська» написало, що в місті лунають вибухи і є влучання та займання. Згодом у видання додали,  що є інформація, що внаслідок прильоту є поранені. За попередньою інформацією, одна з ракет потрапила житловим будинком на півдні міста, спалахнула пожежа. «За попередніми даними, під час обстрілу постраждало 35 людей», – пише «Думська».

Триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

Теги: вибух Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака дронів на Одесу: спалахнула пожежа на енергооб'єкті
Атака дронів на Одесу: спалахнула пожежа на енергооб'єкті
28 лютого, 03:45
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
2 березня, 01:50
В окупованій Феодосії прогриміли вибухи
В окупованій Феодосії прогриміли вибухи
3 березня, 02:20
В Одесі від ворожого удару загинула дитина
Під завалами будинку в Одесі знайдено загиблу дитину
2 березня, 11:22
Триває пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару по Одесі
Удар по Одесі 2 березня: кількість жертв зросла до дев’яти
3 березня, 08:49
Речниця Сил оборони «Півдня» зауважила, що обстріл Одеси не пов'язаний з візитом Зеленського та Міцотакіса
Удар по Одесі під час візиту Зеленського. «Південь» зробив заяву
6 березня, 20:32
Росіяни традиційно звинувачують в атаках «київський режим»
Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у двох областях
8 березня, 07:10
Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється
У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги
11 березня, 13:01
Ворог атакував «Шахедами» Хмельниччину: деталі
Ворог атакував «Шахедами» Хмельниччину: деталі
Сьогодні, 03:45

Новини

Ракетний удар по Одесі: влада повідомила про загиблих
Ракетний удар по Одесі: влада повідомила про загиблих
В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)
В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)
В Одесі під час тривоги пролунали вибухи
В Одесі під час тривоги пролунали вибухи
Енергетики відновили електропостачання для жителів Одещини, що були без світла через атаку
Енергетики відновили електропостачання для жителів Одещини, що були без світла через атаку
Уночі ворог атакував Одещину: Гуменюк повідомила деталі
Уночі ворог атакував Одещину: Гуменюк повідомила деталі
Росіяни поширюють фейк про поховання військових без органів в Одесі
Росіяни поширюють фейк про поховання військових без органів в Одесі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»
35K
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
12K
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
9918
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
6885
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
6761
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua