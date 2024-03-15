В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)

За попередньою інформацію внаслідок атаки є пошкодження та виникла пожежа

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено об 11:01

Сьогодні, 15 березня, в Одесі пролунали вибухи. Військові повідомили про рух ракет у бік міста. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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«Ракета на ОдесуЗагроза балістики для південних областей. Тривогу не ігноруємо!», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у мережі, у місті чули декілька вибухів.

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Додамо, що повітряну тривогу в Одеській області оголосили об 11:01. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку Одеси.

Також видання «Думська» написало, що в місті лунають вибухи і є влучання та займання. Згодом у видання додали, що є інформація, що внаслідок прильоту є поранені. За попередньою інформацією, одна з ракет потрапила житловим будинком на півдні міста, спалахнула пожежа. «За попередніми даними, під час обстрілу постраждало 35 людей», – пише «Думська».

Триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.