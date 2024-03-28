«Сіра зона» політичної реклами. Як керівники Дніпра зливають мільйони у Telegram

Що пишуть Telegram-канали про політиків Дніпра

Аудиторія першої десятки Telegram-каналів Дніпра на сьогодні – майже два мільйони користувачів. Найбільш популярними темами в інформаційному просторі міста-мільйонника очікувано є війна та безпекова ситуація. Водночас Telegram-канали Дніпра пишуть і про місцевих політиків, трапляються навіть повідомлення-тандеми, коли в одному дописі йдеться відразу про кількох.

Найбільше з усіх посадовців Дніпра Telegram-канали згадують голову Дніпровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, міського голову Бориса Філатова та голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука (однак про останніх двох – втричі менше).

Досить часто про посадовців пишуть навіть тоді, коли це не стосується їхніх прямих обов’язків, і це має вигляд звичайного політичного піару. У той же час лише Дніпровська міськрада за останній рік витратила на рекламу в інтернеті та соцмережах майже 40 млн грн.

Рух «Чесно» дослідив, як взаємодіють десять найпопулярніших Telegram-каналів Дніпра, як вони висвітлюють діяльність міського голови та місцевих політиків.

Реклама за бюджетні кошти

Деякі дописи у Telegram-каналах Дніпра публікують разом із логотипом Дніпровської міської ради. Не виключено, що адміни каналів використовують його на свій розсуд, або ж його можуть безкоштовно надавати у пресофісі міськради. Проте лише у січні 2024 року Департамент з питань місцевого самоврядування Дніпровської міськради замовив послуги з «поліпшення інформованості дніпрян» у Facebook та Telegram на суму 4,8 млн грн.

Скриншот повідомлення про тендер Дніпровської міськради на поліпшення інформованості дніпрян в інтернеті

Примітно, що Олена Сергєєва, яка надавала послуги інформування Дніпровській міськраді, у 2020 році балотувалась на посаду міського голови Дніпра як самовисуванка. Крім того, за інформацією журналістів-розслідувачів, вона зареєструвалася як ФОП у вересні 2020 року, а з січня 2021 року вже отримала низку підрядів від Дніпровської міськради та Дніпропетровської облради на 11,29 млн грн.

Загалом за даними Prozorro бачимо, що сума на рекламу міськради в інтернеті та соцмережах із 1 січня 2023 року по 20 лютого 2024 року становить 39,5 млн грн. Послуга включає розміщення інформаційних повідомлень та роз’яснень про роботу органів місцевого самоврядування, анонсування програм заходів, у яких бере участь міська рада, її підрозділи тощо.

У закупівлях на замовлення реклами фігурує серед інших і ресурс «Дніпро оперативний», до якого належить Telegram-канал «Дніпро Оперативний». Вартість однієї публікації на сайті, згідно із документами, становить від 4900 до 5940 грн. Кількість дописів у договорах варіюється від 30 до 750. Зазвичай при замовленні реклами в онлайн-медіа публікація автоматично дублюється на сторінки у соцмережах, таким чином збільшуючи читацьку аудиторію. Стандартна ж вартість реклами на каналі «Дніпро Оперативний» становить 4000 гривень за вихід.

Зазначимо, що, згідно із законом «Про медіа», соціальна реклама повинна певним чином маркуватися – на відміну від звичайних новин. Проте ні на сайті «Дніпро Оперативний», ні в будь-якому згаданому Telegram-каналі маркування про рекламний контент немає. Лише поодинокі випадки появи логотипу та підпису міської ради.

Зауважимо, що Telegram-канали наразі не підпадають під дію закону, однак публікації за кошти з місцевого бюджету мають бути відповідно позначені, адже йдеться про публічні фінанси.

На запит «Чесно» міськрада Дніпра надіслала лише акт наданих послуг, де вказана кількість публікацій у Telegram – 60.

У детальному звіті міськрада відмовила, посилаючись на те, що інформація є конфіденційною і призначена для використання виключно сторонами договору.

Політики у дніпровських каналах

Аудиторія найпопулярніших місцевих Telegram-каналів Дніпра на сьогодні становить майже два мільйони підписників. Найпопулярніший із них «ХДніпро ua» має майже півмільйонну аудиторію, далі йдуть «Дніпро Оперативний Війна» та «Труха Днепр», який є частиною найбільшої Telegram-мережі в Україні.

Найбільше з усіх місцевих політиків Telegram-канали згадують голову Дніпровської ОВА Сергія Лисака – понад 1000 разів за останні пів року. Зазначимо, що Лисак у лютому 2023 року згідно з указом президента Володимира Зеленського змінив на цій посаді Валентина Різниченка.

Натомість мера міста Дніпра Бориса Філатова та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука найбільші Telegram-канали міста згадують втричі менше.

Наприклад, Сергія Лисака найчастіше згадують канали «Днепр Сейчас: новости» (37% усіх згадок на каналах), «Ху**ый Днепр | Дніпро» (34% згадок), «Труха Днепр» (11% згадок). Натомість на каналі «Дніпро Оперативний» найбільше згадок має мер міста Борис Філатов (51% згадок), а Микола Лукашук – на каналі «Днепр Сейчас: новости» (87% згадок).

Контекст висвітлення

Дописи із посиланням на голову ОВА Лисака майже всі стосуються безпекової ситуації в регіоні та наслідків ракетних обстрілів. Публікації зі згадками Філатова й Лукашука охоплюють ширшу тематику і мають як позитивний, так і негативний контекст. Наприклад, канали «Дніпро Оперативний | Війна» і «Труха Днепр» якщо і згадують посадовців, то критично.

Загалом про мера Філатова за останні шість місяців у найбільш популярних місцевих Telegram-каналах згадали понад 330 разів. Примітно, що аудиторія каналів, які негативно відгукуються про міського голову Дніпра, удвічі більша (1,1 млн проти 500 тис.) за аудиторію каналів, що пишуть позитивно.

Так, наприклад, у негативному контексті про мера Дніпра писали шість із десяти найпопулярніших каналів, а саме: «Дніпро Оперативний | Війна», «Труха Днепр», «ХДніпро», «Доброго вечора, ми з Дніпра», «Ху**ый Днепр | Дніпро», «Реальный Днепр Новости».

Повідомлення, зокрема, стосувалися скандальних бюджетних закупівель, корупційних тем, стилю спілкування мера у соцмережах тощо. Майже всі топканали згадували мера, коли він фігурував у скандалах – про його заочний арешт московським судом, викриття мером хабара від екснардепа Верховної Ради Максима Микитася на будівництві метро у Дніпрі та ін.

Крім того, восени 2023 року Філатов привернув увагу низки Telegram-каналів скандальними висловами про учасників акції «Гроші на ЗСУ». Місцеві Telegram-канали публікували емоційні коментарі містян під дописом у Facebook.

Також здебільшого негативний характер мають згадки про Бориса Філатова та Миколу Лукашука на каналі «Дніпро Оперативний Війна», зокрема в контексті марнотратства міськради на плитку або розбору декларації Миколи Лукашука.

Натомість у позитивному контексті про Філатова писали Telegram-канали «Дніпро Оперативний», «Днепр Сейчас: новости», «Реальный Днепр Новости». Наприклад, «Дніпро Оперативний» згадує міського голову ледь не щодня, а половина дописів не стосується безпосередньо ситуації в місті. Наприклад, канал цитує його особисті думки щодо політичних новин та висвітлює його «благодійну щедрість».

Також «Дніпро Оперативний Війна» та «Дніпро Оперативний» згадують Філатова як політичного блогера й мера, який активно допомагає армії.

Аналогічний контекст має очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, якого часто згадує «Днепр Сейчас: новости». Канал публікує його відеозвернення, а також дописи про зустрічі з іноземними партнерами, привітання військових тощо. Крім того, канал цитував Лукашука в контексті спортивних перемог України на міжнародних змаганнях.

Цікаво, що в Telegram-каналі «Дніпро Оперативний» зустрічаються публікації-тандеми, де одночасно згадують Бориса Філатова та Сергія Лисака на спільних урочистостях. Наприклад, коли посадовці нагороджують рятувальників Дніпропетровщини, відкривають «Прозорий офіс» або вручають ключі від нових квартир військовим та їхнім родинам.

«Лідери у допомозі ЗСУ»

Один із ключових та постійних меседжів Telegram-каналів – «Дніпро – лідер з допомоги ЗСУ». На каналі «Дніпро Оперативний» публікації про підтримку містом ЗСУ є регулярними, і на нього ж припадає майже половина всіх згадок про мера Дніпра.

Крім того, у січні цього року на каналі була низка дописів про особисті зустрічі Бориса Філатова з військовими та передачу техніки на фронт, подяки від військових та вручення символічних подарунків. Наприклад, лише за два дні, 24-26 січня 2024 року, канал тричі написав про зустріч Філатова з відомими військовими та командиром підрозділу аеророзвідки ЗСУ Мадяром. Охоплення цих дописів сумарно сягнуло 155 тис. читачів.

Дописи про щоденне спілкування Філатова із силами протиповітряної оборони вийшли 6 січня 2024 року майже одночасно на трьох каналах: «Дніпро Оперативний», «Днепр Сейчас: новости» і «Доброго вечора, ми з Дніпра» – із посиланням на мера.

Ці ж канали публікували різні рейтинги, де Дніпро – лідер у наданні допомоги ЗСУ, зокрема від бізнес-видання Forbes та системи публічних закупівель Prozorro.

У темі допомоги військовим згадується і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Канал «Днепр Сейчас: новости» публікував дописи з подякою від військовослужбовців ЗСУ та про передачу винищувачів Україні. Також добре згадували про Лукашука «Ху**ый Днепр | Дніпро» і «Реальный Днепр Новости».

Нагадаємо, раніше Рух «Чесно» дослідив, хто з народних депутатів неодноразово поширював дописи пропагандистських Telegram-каналів.

Ольга Орєхова, Рух «Чесно»