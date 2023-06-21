Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
Під час візиту генерального директора на ЗАЕС жодних мін виявлено не було
фото з відкритих джерел

Агентству відомо про повідомлення щодо мінування біля ставка-охолоджувача

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) під час візиту генерального директора Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС жодних мін не було. Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

При цьому зазначається, що агентству відомо про повідомлення щодо мінування біля ставка-охолоджувача.

За даними МАГАТЕ попри те, що під час візиту генерального директора на місці жодних мін виявлено не було, їм відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство вже повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив «персонал служби безпеки», були з оборонною метою.

«Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою», – сказав Гроссі.

Гендиректор зауважив, що нині ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно крихка.

Він наголосив, що втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для ЗАЕС. Гроссі зауважив, що тепер, як ніколи, всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії.

«Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами», – додав генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо, раніше Гросссі заявив, що підписання письмової угоди щодо безпеки Запорізької АЕС на даний момент неможливе, оскільки між сторонами не досягнуто миру.

Читайте також:

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов: «Найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач»
Окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Буданов попередив про значні проблеми
Вчора, 16:56
Загальний внесок Латвії у подолання наслідків трагедії на Каховській ГЕС становить 630 тисяч євро
Латвія допоможе Україні ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС
14 червня, 01:48
Через підрив Каховської ГЕС вода до Криму не надходитиме щонайменше рік
Голова «Укргідроенерго» розповів, коли відновиться подача води до Криму
13 червня, 02:27
Молдова виділить Україні допомогу на суму в 4,2 мільйона леїв
Молдова допоможе подолати наслідки підриву Каховської ГЕС
10 червня, 11:56
Обстріл Херсона під час евакуації
РФ знову обстріляла підтоплений Херсон: поранені волонтери
10 червня, 11:36
Каховська ГЕС у перші години після підриву
Каховське водосховище критично міліє. Укргідроенерго назвало рівень води
9 червня, 09:52
Волонтери на човнах намагаються врятувати жителів Херсона і області
Волонтер Микита Міхальков: На Херсонщині гинуть люди… Інтерв’ю
8 червня, 19:30
Максим Галкін долучився до артистів, які звертаються до світової спільноти через війну в Україні
Знищення Каховської ГЕС. Шоумен Максим Галкін відреагував на трагедію щемливими кадрами
8 червня, 11:16
Мерія Енергодара радить за будь-якої можливості залишити місто і територію навколо
Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: влада Енергодара терміново звернулася до містян
7 червня, 17:17

Події в Україні

В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи
В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи
Розвідка визнала, що РФ намагалася атакувати штаб-квартиру у Києві
Розвідка визнала, що РФ намагалася атакувати штаб-квартиру у Києві
П'ять головних новин за 21 червня
П'ять головних новин за 21 червня
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
Із Куп'янського напрямку евакуювано всіх дітей через активізацію окупантів
Із Куп'янського напрямку евакуювано всіх дітей через активізацію окупантів
За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень: Генштаб доповів про обстановку на фронті
За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень: Генштаб доповів про обстановку на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
51K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
50K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
38K
На Хмельниччині пролунали вибухи
11K
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
9964
Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту