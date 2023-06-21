Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі

Під час візиту генерального директора на ЗАЕС жодних мін виявлено не було

Агентству відомо про повідомлення щодо мінування біля ставка-охолоджувача

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) під час візиту генерального директора Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС жодних мін не було. Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

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При цьому зазначається, що агентству відомо про повідомлення щодо мінування біля ставка-охолоджувача.

За даними МАГАТЕ попри те, що під час візиту генерального директора на місці жодних мін виявлено не було, їм відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство вже повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив «персонал служби безпеки», були з оборонною метою.

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«Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою», – сказав Гроссі.

Гендиректор зауважив, що нині ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно крихка.

Він наголосив, що втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для ЗАЕС. Гроссі зауважив, що тепер, як ніколи, всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії.

«Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами», – додав генеральний директор Гроссі.

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Нагадаємо, раніше Гросссі заявив, що підписання письмової угоди щодо безпеки Запорізької АЕС на даний момент неможливе, оскільки між сторонами не досягнуто миру.