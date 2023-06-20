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Президент «Енергоатома» сказав, чи зможе ЗАЕС працювати на повну потужність

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Президент «Енергоатома» сказав, чи зможе ЗАЕС працювати на повну потужність
ЗАЕС зможе працювати так, як до війни, за декількох умов: Україна має повернути контроль над нею, а росіяни не мають зруйнувати станцію
фото з відкритих джерел

Перш ніж запускати Запорізьку АЕС, треба знайти додаткове джерело води

Після руйнування Каховського водосховища запустити Запорізьку АЕС на повну потужність навіть у майбутньому практично неможливо. Неспроможність підживлювати ставок-охолоджувач стане одним із стримувальних факторів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів президент «Енергоатому» Петро Котін.

«Ця аварія не дасть підключити у нормальному режимі енергоблоки  Проблему потрібно буде вирішити, перш ніж їх підключати. Я би сказав, що це черговий виток деградації станції. Просто з підривом Каховської ГЕС з'явився додатковий фактор, через який неможливо запустити ЗАЕС. Тобто її можна запустити, але не більше, ніж на півтора місяця, як я вже говорив. Довше вона не зможе працювати без підживлення ставка», – наголосив Котін.

Перш ніж запускати ЗАЕС, потрібно знайти додаткове джерело води. І якщо води у Каховському водосховищі не буде, потрібно буде будувати трубу до русла Дніпра і насосами підкачувати її на ставок-охолоджувач, стверджує Котін, і тільки після цього можна думати про включення енергоблоків.

Котін зазначив, що запустити ЗАЕС можливо, але для цього потрібен час.

«Зараз ЗАЕС пов'язана з енергосистемою тільки однією лінією зв'язку. А вмикати станцію при одній працюючій лінії категорично заборонено. Тобто для запуску ЗАЕС потрібно відновити лінії, перевірити стан ядерної та радіаційної безпеки, перевірити усі системи – одну за одною, розмінувати територію, встановити режим.  Дуже багато чого необхідно зробити, щоби запустити станцію. Тепер до цього списку додався ще один пункт – потрібно знайти додаткове джерело води», – пояснив керівник «Енергоатому».

ЗАЕС зможе працювати так, як до війни, за декількох умов: Україна має повернути контроль над нею, а росіяни не мають зруйнувати станцію.

«Знову-таки на це потрібен час. І якщо, звісно, рашисти її не пошкодять. А Каховка – це приклад того, що вони не зупиняються ні перед чим, вони пішли навіть на створення колосальної техногенної катастрофи. Залишаючи Запорізьку АЕС, вони можуть пошкодити її так, що станцію неможливо буде відновити. Як зараз, за словами фахівців, неможливо відновити Каховську ГЕС. Навіть якщо на ЗАЕС не буде радіаційного вибуху, або чогось у цьому роді, існує дуже багато способів, як нашкодити всьому світові. Може статися що завгодно», – підсумував Котін.

Нагадаємо, що раніше МАГАТЕ було стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. 9 червня останній енергоблок ЗАЕС перейшов у режим «холодного зупину».

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Теги: Україна Запорізька АЕС

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