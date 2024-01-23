Бізнесмен Мазепа вийшов із СІЗО під заставу

23 січня Київський апеляційний суд зменшив бізнесмену розмір застави до 21 млн грн

Директор інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа, якого звинувачують у махінаціях із землею вийшов з-під варти під заставу. Про це пише Forbes із посиланням на прес-службу інвестиційної компанії Concorde Capital, власником якої є Мазепа.

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Це також підтвердили адвокати компанії Equity, які здійснюють захист бізнесмена.

«Ігор Мазепа вийшов із СІЗО у зв’язку зі сплатою застави, яку визначила апеляційна інстанція», – йдеться в повідомленні.

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23 січня Апеляційний суд Києва залишив Ігоря Мазепу під вартою, але йому зменшили заставу до 21 млн грн.

Нагадаємо, 19 січня пізно ввечері Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн грн.

20 січня столичний суд відправив до СІЗО брата Мазепи Юрія. Водночас Феміда призначила йому 44,9 млн грн застави (прокуратура наполягала на заставі у 500 млн грн).

За версією правоохоронців, Ігор Мазепа підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС. Окрім засновника інвестиційної компанії, фігурантами є його брат та кілька інших спільників. Ідеться про земельну ділянку у Вишгородському районі (між селами Хотянівка та Лебедівка) площею понад 7 га вартістю понад 20 млн грн. Цю ділянку незаконно відчужено з державної власності та безоплатно передано у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Більшість з цих осіб були студентами столичних навчальних закладів, які за винагороду поставили підписи у документах.

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У подальшому землі перепродавали великим забудовникам, а ті замість садів будували котеджні містечка. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, спритники отримували технічні паспорти з фіктивними даними.