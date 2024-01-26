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Данія анонсувала початок переговорів з Україною про гарантії безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Данія анонсувала початок переговорів з Україною про гарантії безпеки
Глава МЗС України Дмитро Кулеба (праворуч) та міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва
фото: Telegram/Віталій Кім

Україна та Данія розпочнуть конкретні переговори про безпекові зобов’язання

Україна й Данія домовились почати двосторонні переговори над документом про так звані гарантії безпеки в межах декларації, ухваленої на останньому саміті НАТО в липні. Про це оголосив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва.

Расмуссен підкреслив, що Данія відчуває відповідальність «допомогти Україні повністю відновити територіальну цілісність, дати відсіч російським військам, що вдерлися на її територію, і стати повноправним членом ЄС»

«Звісно, я це обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою, і ми погодились, що тепер розпочнемо конкретні переговори про наші безпекові зобов’язання. І сподіваюсь, що в недалекому майбутньому ми узгодимо двосторонню угоду між Данією та Україною», – додав він.

Голова данського МЗС зазначив, що також обговорив з українським колегою «конкретні шляхи, якими Данія може допомогти Україні відновити контроль над усією її територією».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва 26 січня обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою проведення двостороннього форуму оборонних індустрій.

До слова, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен наразі перебуває з робочим візитом в Україні. Уночі через повітряну тривогу йому довелося спускатися в укриття.

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Теги: війна Данія МЗС Дмитро Кулеба Миколаїв

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