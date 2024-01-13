Україна зможе повернути собі перевагу на фронті лише у 2025 році – NYT

Російські підрозділи перебувають у становищі, аналогічному літу 2022 року, де вони можуть просто вимотувати українські позиції

Одна з найскладніших проблем для України – нестача людей

Україна зможе повернути собі перевагу на фронті лише у 2025 році. Про це йдеться у статті The New York Times.

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Військовий експерт Майкл Кофман заявляє, що за відсутності достатньої західної допомоги, Київ почне програвати війну, але якщо допомога продовжиться, то війна візьме інші оберти.

У статті наголошується, що одна з найскладніших проблем – нестача людей та часткове поповнення, часто за рахунок старих і погано навчених новобранців.

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Другою проблемою називають нестачу снарядів.

Російські підрозділи перебувають у становищі, аналогічному літу 2022 року, де вони можуть просто вимотувати українські позиції доти, доки у сил Києва не закінчаться боєприпаси.

Раніше екснардеп звернувся до українців, які втрачають віру в перемогу.

Також заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що війна Російської Федерації проти України триватиме ще довго і не закінчиться навіть у 2025 році.

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Нагадаємо міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що в Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи. Однак, на його думку, швидкого завершення війни, вочевидь, не передбачається.

Раніше повідомлялося, що попри значні втрати Росія не демонструє жодних ознак припинення свого військового вторгнення. Україна і Росія будуть готуватися до тривалої війни у 2024 році.