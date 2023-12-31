Ворог намагається обійти Авдіївку – військовий

РФ намагається зменшити свої втрати

Російські загарбники планують обійти Авдіївку. Зараз вони атакують у напрямку Авдіївського коксохімічного заводу та Степового, намагаючись вбити між ними клин. Про це розповів представник 47 окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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«Після того, як вони зазнали серйозних втрат у бронетехніці, вони вирішили вочевидь зменшити свої втрати, і атакують у напрямку Степового, у напрямку Авдіївського коксохіму, намагаються вбити клин між ними», – сказав Лазуткін.

Зазначається, що загарбники малими групами намагаються обійти Авдіївку на північний захід від Степового. Однак, якихось серйозних просувань окупантів на Авдіївському напрямку не спостерігається.

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«Але вони ніби вірус, ракова пухлина все одно розповсюджуються по українських територіях», – додав Лазуткін.

Нагадаємо, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.