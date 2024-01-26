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Гендиректор МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС, Київ та Москву: яка мета

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Гендиректор МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС, Київ та Москву: яка мета
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
фото: AP

Гроссі збирається поговорити з російським «керівництвом» Запорізької АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення питань безпеки АЕС. Про це він заявив на брифінгу щодо ситуації на Запорізькій атомній станції для Ради Безпеки ООН.

«Я планую повернутися до Запоріжжя, буду там у найближчі 10 днів або близько того. Також буду в Києві та Росії», – сказав він.

За словами Гроссі, МАГАТЕ збирається провести чергову, 16-ту ротація персоналу на Запорізькі АЕС, куди гендиректор приїде з кількома експертами.

«Я поговорю з російським «керівництвом» станції, подивлюся, як розв’язується проблема з водою для охолодження станції після руйнування минулого літа Каховської греблі», – зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Крім того, Гроссі має намір уточнити довгострокові плани станції, які передбачають «спробу перезапустити один або кілька реакторів», адже «це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки».

Він нагадав, що на ЗАЕС регулярно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, необхідного для охолодження реакторів.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо рівня ризиків для Запорізької АЕС за 10-бальною шкалою, Гроссі заявив, що іноді цей ризик «близький до 10».

«У деякі дні він близький до 10 балів, а в інші дні, здається, що нічого не відбувається. Це війна, і тут проблема у повній невизначеності», – сказав Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що незабаром до України приїде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію.

12 січня експерти МАГАТЕ повідомляли, що досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що перешкоджає їхній можливості контролювати ситуацію з ядерною безпекою на станції.

Теги: війна МАГАТЕ Запорізька АЕС

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