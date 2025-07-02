«Це принизливо». Одіозна чиновниця з РФ розповіла, як росіян допускатимуть до Олімпіади

Вяльбе: Відсіватимуть тих, хто в соцмережах привітав дідуся з 23 лютого чи 9 травня, чи (відвідав) концерт «Крим – наш»

Глава Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе розповіла, як, на її думку, російських лижників будуть допускати до участі в Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком».

«Надії повернутися одразу на якусь міжнародну арену, саме Кубок світу, який розпочнеться у Скандинавії, де країни просто на рівні урядів зробили заборону на в'їзд лижників… Російських лижників у країну не можна пускати! Все! Мабуть, це вже щось говорить. Щодо Олімпіади, я думаю, що МОК так само зробить рекомендації – максимум по одному атлету на дистанцію, без естафет. Ну і напевно так само відсіватимуть людей, хто в Росгвардії, хто в «Динамо», хто в соцмережах привітав дідуся з 23 лютого чи 9 травня, чи (відвідав) концерт «Крим – наш». Я гадаю, що це все буде. І, звичайно, це все принизливо», – заявила Вяльбе.

Варто зазначити, що вона двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ і неодноразово висловлювалася на його підтримку.

Також Вяльбе раніше стверджувала, що їй надходять погрози через політичні погляди.

«Загрози надходять періодично. Причому не лише мені, а й членам моєї родини. Навіть казати не буду, що пишуть. Аж до того, що вже загрожували статуеткою (за аналогією із ліквідацією пропагандиста Владлена Татарського – ред.). Правоохоронні органи в курсі та займаються цією справою, надала їм всю інформацію», – сказала Вяльбе.

Владлен Татарський до 2014 року був ув'язнений на Донеччині. Згодом «ДНРівці» його звільнили, після чого Татарський почав воювати в різних незаконних збройних формуваннях і вбивати українців. Перебував у так званих батальйонах «П'ятнашка» та «Восток».

У березні 2022 року МОК закликав усунути російських спортсменів від міжнародних турнірів через російську агресію проти України.

У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі.

Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.