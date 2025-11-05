Головна Світ Політика
Трамп висунув соратника Маска на посаду адміністратора NASA

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп висунув соратника Маска на посаду адміністратора NASA
Улітку президент США відкликав кандидатуру Айзекмана як голови NASA
фото: Space Force Association

Трамп високо оцінив кандидатуру Айзекмана, назвавши його «ідеальним» на посаду в NASA

Президент США Дональд Трамп знову висунув астронавта та союзника Ілона Маска Джареда Айзекмана на посаду адміністратора NASA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Попередня номінація Айзекмана за рекомендацією Ілона Маска у грудні 2024 року, була відкликана наприкінці травня на тлі гучного конфлікту між президентом США та засновником SpaceX. Тоді агентство тимчасово очолив голова Міністерства транспорту Шон Даффі.

Протягом останніх місяців Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору перебувало у стані невизначеності, зокрема 18 тис. співробітників зіткнулися із загрозою звільнень та суттєвого скорочення бюджету, що могло призвести до скасування десятків наукових програм. За даними профспілок, майже 4 тис. співробітників агентства вже скористалися пропозицією про викуп акцій та залишили свої посади.

Оголошуючи про своє рішення, Трамп високо оцінив кандидатуру Айзекмана. «Сьогодні ввечері я радий номінувати Джареда Айзекмана, досвідченого бізнесмена, філантропа, пілота та астронавта, на посаду адміністратора NASA... Його пристрасть до космосу, досвід астронавта та відданість розширенню меж відкриттів роблять його ідеальним кандидатом», – заявив американський лідер.

Айзекман відомий прихильник тіснішої співпраці NASA з приватним сектором, особливо зі SpaceX. Під час попередніх слухань у Сенаті він заявив, що підтримує програму повернення американців на Місяць до 2027 року. Варто зазначити, що кандидатуру Айзекмана має затвердити Сенат США.

Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору оголосило про скорочення штату на 20%.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував стосунки з мільярдером Ілоном Маском. Репортер запитав у Трампа на брифінгу в Овальному кабінеті, чи не сумує він за Маском. Американський лідер прямо не відповів на запитання, але сказав, що Маск хороша людина.

США NASA Ілон Маск Дональд Трамп

