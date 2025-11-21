Трамп вважає, що Україна незабаром втратить Донбас

Трамп заявив, що Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна невдовзі втратить Донбас. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає «Главком».

Трамп заявив, що Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила під час протистояння РФ. «Вони втратять її (територію, – «Главком») найближчим часом, так», – сказав він.

Президент США додав, що Україна продовжує втрачати територію.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.