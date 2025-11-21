Головна Світ Політика
Трамп вважає, що Україна незабаром втратить Донбас

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп вважає, що Україна незабаром втратить Донбас
Трамп зробив заяву про Донбас
фото: whitehouse.gov

Трамп заявив, що Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна невдовзі втратить Донбас. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає «Главком».

Трамп заявив, що Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила під час протистояння РФ. «Вони втратять її (територію, – «Главком») найближчим часом, так», – сказав він.

Президент США додав, що Україна продовжує втрачати територію.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

