Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дмитрієв викрив себе. Зеленський розказав, як змінилося ставлення Білого дому до переговорника Путіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Дмитрієв викрив себе. Зеленський розказав, як змінилося ставлення Білого дому до переговорника Путіна
Зеленський: Бессент оперативно та ефективно вводить санкції проти РФ, бо так вирішив президент Трамп
фото з відкритих джерел

Президент України: «Бессент правильно охарактеризував Кирила Дмитрієва»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Сполучених Штатах змінилося ставлення до одного з неофіційних переговорників Кремля – керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. За його словами, після кількох контактів американці переконалися, що представники Москви діють нещиро. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Бессент правильно охарактеризував його (Кирила Дмитрієва, – «Главком»). Вони ж уже їх бачили кілька разів – спочатку хотіли з ними дуже довірливий діалог. У нас також були спочатку непрості відносини з Бессентом, але ми були правдиві один до одного. По-чесному знайшли компроміс, спільне рішення, нормально пішли, підписали документ. З цими людьми «рускіє» на все йдуть, багато їм пропонують, але на кожному кроці брешуть. В цьому різниця. Бессент чесно сказав про цього Дмитрієва – просто пропагандист», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що саме через це у Вашингтоні ухвалили рішення щодо запровадження нових санкцій.

«Тому президент Трамп ухвалив рішення вести санкції, і, безумовно, оперативно та ефективно це робить Бессент, бо так вирішив президент Трамп», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Під час спілкування з журналістами на борту літака Air One на запитання, чи розглядає Трамп введення нових санкцій проти Москви, американський лідер відповів: «Ви дізнаєтеся». Згодом Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба».

Читайте також:

Теги: санкції переговори Дональд Трамп США росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єврокомісія вже заявила, що «немає прямої заборони для Путіна або Лаврова»
Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи
19 жовтня, 22:22
Путін у Простоквашино. Нова гібридна атака на українських дітей
Путін у Простоквашино. Нова гібридна атака на українських дітей Анатомія пропаганди
3 жовтня, 21:30
Україна погодила пошукові роботи польської сторони на Рівненщині
Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію жертв Волинської трагедії
13 жовтня, 14:14
Сергій Полунін: геній балету та скандальний прихильник Путіна
Називав Путіна ангелом. Що відомо про артиста балету Полуніна, якого покарав Зеленський
14 жовтня, 18:04
18 жовтня в усіх штатах Америки пройшли масові акції протесту під гаслом «Без королів»
Американський історик назвав протести проти Трампа найбільшими в історії США
19 жовтня, 00:41
Трамп знову повернувся до TikTok
«Ви мені сильно винні». Трамп звернувся до молоді у TikTok
7 жовтня, 19:35
Ізраїльські війська заявили, що бойовики обстріляли їх з РПГ та вели снайперський вогонь
У Секторі Гази порушено режим припинення вогню
19 жовтня, 15:58
Знищено два легкомоторні літаки Росії
СБУ знищила легкомоторні літаки РФ (відео)
21 жовтня, 18:43
Кучерів Яр на карті DeepState: українські війська відбили ворога
ЗСУ просунулися біля Кучерового Яру, ворог тисне на Донеччині – DeepState
24 жовтня, 12:35

Політика

Чоловік, який застрелив експрем'єра Японії, зробив у суді зізнання
Чоловік, який застрелив експрем'єра Японії, зробив у суді зізнання
Що стане головною темою на зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна: подробиці NYT
Що стане головною темою на зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна: подробиці NYT
Дмитрієв викрив себе. Зеленський розказав, як змінилося ставлення Білого дому до переговорника Путіна
Дмитрієв викрив себе. Зеленський розказав, як змінилося ставлення Білого дому до переговорника Путіна
Політична криза вплинула на ядерні плани США: аналіз CNN
Політична криза вплинула на ядерні плани США: аналіз CNN
«Русскіє» біснуються». Зеленський оцінив ефект санкцій, запроваджених Трампом
«Русскіє» біснуються». Зеленський оцінив ефект санкцій, запроваджених Трампом
На чому будуватиметься майбутня українська військова авіація. Президент назвав три літаки
На чому будуватиметься майбутня українська військова авіація. Президент назвав три літаки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua