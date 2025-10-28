Дмитрієв викрив себе. Зеленський розказав, як змінилося ставлення Білого дому до переговорника Путіна

Президент України: «Бессент правильно охарактеризував Кирила Дмитрієва»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Сполучених Штатах змінилося ставлення до одного з неофіційних переговорників Кремля – керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. За його словами, після кількох контактів американці переконалися, що представники Москви діють нещиро. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Бессент правильно охарактеризував його (Кирила Дмитрієва, – «Главком»). Вони ж уже їх бачили кілька разів – спочатку хотіли з ними дуже довірливий діалог. У нас також були спочатку непрості відносини з Бессентом, але ми були правдиві один до одного. По-чесному знайшли компроміс, спільне рішення, нормально пішли, підписали документ. З цими людьми «рускіє» на все йдуть, багато їм пропонують, але на кожному кроці брешуть. В цьому різниця. Бессент чесно сказав про цього Дмитрієва – просто пропагандист», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що саме через це у Вашингтоні ухвалили рішення щодо запровадження нових санкцій.

«Тому президент Трамп ухвалив рішення вести санкції, і, безумовно, оперативно та ефективно це робить Бессент, бо так вирішив президент Трамп», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Під час спілкування з журналістами на борту літака Air One на запитання, чи розглядає Трамп введення нових санкцій проти Москви, американський лідер відповів: «Ви дізнаєтеся». Згодом Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба».