Politico: США планують оголосити терміни завершення війни в Україні найближчим часом

Білий дім сподівається узгодити терміни завершення війни в Україні до кінця місяця

У Білому домі висловлюють сподівання погодити терміни завершення війни в Україні до кінця листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Адміністрація США найближчим часом планує оголосити про нову «важливу мирну угоду» з Росією, яка, за словами посадовців, покладе край трирічній війні в Україні.

Високопосадовець Білого дому повідомив, що очікується погодження термінів припинення бойових дій до кінця місяця, а можливо – «вже цього тижня». Україні потенційний план, узгоджений із Росією, можуть представити вже як доконаний факт, повідомляє Politico.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Зазначається, що, подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.

Як відомо, президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Трамп заявив журналістам, що йому «цілком нормально» те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції вводяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні.