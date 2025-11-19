Головна Світ Політика
Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Politico: США планують оголосити терміни завершення війни в Україні найближчим часом
Білий дім очікує узгодження терміну припинення бойових дій в Україні до кінця листопада
У Білому домі висловлюють сподівання погодити терміни завершення війни в Україні до кінця листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Адміністрація США найближчим часом планує оголосити про нову «важливу мирну угоду» з Росією, яка, за словами посадовців, покладе край трирічній війні в Україні.

Високопосадовець Білого дому повідомив, що очікується погодження термінів припинення бойових дій до кінця місяця, а можливо – «вже цього тижня». Україні потенційний план, узгоджений із Росією, можуть представити вже як доконаний факт, повідомляє Politico.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Зазначається, що, подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.

Як відомо, президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Трамп заявив журналістам, що йому «цілком нормально» те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції вводяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні.

Теги: Дональд Трамп війна Україна росія

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
