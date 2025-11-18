Палата представників США схвалила закон про публікацію файлів Епштейна

Ініціативу підтримали 427 членів Палати, і лише один конгресмен проголосував «проти»

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримала законопроєкт, який зобов'язує Міністерство юстиції розкрити всі матеріали розслідування у гучній справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого у сексуальних злочинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Ініціативу підтримали 427 членів Палати, і лише один конгресмен проголосував «проти» – республіканець Клей Гіггінс. Він висловив переконання, що таке оприлюднення може завдати шкоди невинним особам.

«Він (законопроєкт - «Главком») перекреслює 250 років роботи системи кримінального правосуддя в Америці. У нинішньому вигляді цей законопроєкт розкриває інформацію і завдає шкоди тисячам невинних людей – свідкам, людям, які надавали алібі, членам сімей тощо», – заявив Гіггінс.

Республіканець додав, що готовий підтримати документ, якщо Сенат внесе до нього зміни, які гарантують захист жертв злочинів Епштейна та інших громадян США, згаданих у матеріалах розслідування. Спікер Палати представників Майк Джонсон підтвердив, що вже обговорив із лідером більшості в Сенаті Джоном Туном можливість внесення відповідних правок для кращого захисту постраждалих осіб після ухвалення закону.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення документів, пов'язаних з американським фінансистом, ґвалтівником та торговцем людьми Джеффрі Епштейном.

Допис Трампа в Truth Social з'явився після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що голосування щодо оприлюднення документів Міністерства юстиції у справі Епштейна допоможе покласти край звинуваченням, що президент США мав будь-який зв'язок зі зловживаннями Епштейна та торгівлею неповнолітніми.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на листи, у яких ґвалтівник та торговець людьми Джеффрі Епштейн кілька разів називає ім'я Трампа. Три електронні листи були опубліковані демократами. Американський лідер заявив, що так представники Демократичної партії намагаються відвернути увагу від своїх провалів.

Згодом стало відомо, що американські правоохоронці розслідуватимуть зв'язки Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном.