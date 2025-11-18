Головна Світ Політика
search button user button menu button

Палата представників США схвалила закон про публікацію файлів Епштейна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Палата представників США схвалила закон про публікацію файлів Епштейна
фото: ЕРА/UPG

Ініціативу підтримали 427 членів Палати, і лише один конгресмен проголосував «проти»

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримала законопроєкт, який зобов'язує Міністерство юстиції розкрити всі матеріали розслідування у гучній справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого у сексуальних злочинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Ініціативу підтримали 427 членів Палати, і лише один конгресмен проголосував «проти» – республіканець Клей Гіггінс. Він висловив переконання, що таке оприлюднення може завдати шкоди невинним особам.

«Він (законопроєкт - «Главком») перекреслює 250 років роботи системи кримінального правосуддя в Америці. У нинішньому вигляді цей законопроєкт розкриває інформацію і завдає шкоди тисячам невинних людей – свідкам, людям, які надавали алібі, членам сімей тощо», – заявив Гіггінс.

Республіканець додав, що готовий підтримати документ, якщо Сенат внесе до нього зміни, які гарантують захист жертв злочинів Епштейна та інших громадян США, згаданих у матеріалах розслідування. Спікер Палати представників Майк Джонсон підтвердив, що вже обговорив із лідером більшості в Сенаті Джоном Туном можливість внесення відповідних правок для кращого захисту постраждалих осіб після ухвалення закону.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення документів, пов'язаних з американським фінансистом, ґвалтівником та торговцем людьми Джеффрі Епштейном. 

Допис Трампа в Truth Social з'явився після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що голосування щодо оприлюднення документів Міністерства юстиції у справі Епштейна допоможе покласти край звинуваченням, що президент США мав будь-який зв'язок зі зловживаннями Епштейна та торгівлею неповнолітніми.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на листи, у яких ґвалтівник та торговець людьми Джеффрі Епштейн кілька разів називає ім'я Трампа. Три електронні листи були опубліковані демократами. Американський лідер заявив, що так представники Демократичної партії намагаються відвернути увагу від своїх провалів.

Згодом стало відомо, що американські правоохоронці розслідуватимуть зв'язки Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном.

Теги: закон законопроєкт Майк Джонсон США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пєсков заявив, що перед сторонами «відкриваються дуже яскраві горизонти»
Пєсков заманює Трампа на переговори з Путіним «яскравими горизонтами» для США та РФ
13 листопада, 04:40
Прийнята постанова підтверджує готовність України до поглиблення економічної співпраці зі США
Уряд затвердив створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови
6 листопада, 18:14
У жовтні КНДР запустила кілька балістичних ракет, приблизно за тиждень до візиту президента США
Північна Корея випустила десяток ракет під час візиту глави Пентагону до кордону
4 листопада, 06:53
Енергетика у Європі має великі проблеми
Мережі Європи на межі: напруга зросла на 2000% через надлишок сонячної енергії
3 листопада, 18:18
Шатдаун у США: Сенат 13-й раз провалив проєкт щодо фінансування роботи уряду
Шатдаун у США: Сенат 13-й раз провалив проєкт щодо фінансування роботи уряду
28 жовтня, 23:57
Трамп: Я не маю наміру називати її своїм ім’ям – це було фейковими новинами
Трамп спростував чутки про намір назвати нову бальну залу у Білому домі своїм ім’ям
26 жовтня, 06:58
Східне крило історичної будівлі повністю знесено
Білий дім після початку будівництва бальної зали Трампа: супутникові знімки
24 жовтня, 08:58
Ракета Tomahawk
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
22 жовтня, 22:24
На Трампа могли здійснити черговий замах
Трампа було евакуйовано з Флориди через ймовірність замаху
20 жовтня, 07:33

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua