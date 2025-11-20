Трамп підписав законопроєкт про публікацію матеріалів справи Епштейна

Міністерство юстиції вже передало Конгресу майже 50 тисяч сторінок документів, пов'язаних із Епштейном

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт, який зобов'язує Міністерство юстиції оприлюднити всі несекретні документи, пов'язані з скандальним американським фінансистом, ґвалтівником Джеффрі Епштейном. Законопроєкт був ухвалений Палатою представників, а Трамп оголосив про своє рішення у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

«Я попросив спікера Палати представників Майка Джонсона та лідера більшості в Сенаті Джона Тюна підтримати цей законопроєкт, і завдяки цьому голосування в Конгресі було майже одностайним на його користь», – зазначив Трамп. Він також повідомив, що Міністерство юстиції вже передало Конгресу майже 50 тисяч сторінок документів, пов'язаних із Епштейном, який був звинувачений у сексуальних злочинах.

Президент також закинув Демократичній партії США зв'язки з Епштейном, стверджуючи, що опозиція не передала жодних файлів, пов'язаних із ним, і «навіть не згадувала» про нього. Трамп назвав Епштейна «демократом».

Раніше Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримала законопроєкт, який зобов'язує Міністерство юстиції розкрити всі матеріали розслідування у гучній справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого у сексуальних злочинах.

Також стало відомо, що американські правоохоронці розслідуватимуть зв'язки скандального американського фінансиста, ґвалтівника, торговця людьми Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном.

До слова, президент США Дональд Трамп відреагував на листи, у яких ґвалтівник та торговець людьми Джеффрі Епштейн кілька разів називає ім'я Трампа. Три електронні листи були опубліковані демократами. Американський лідер заявив, що так демократи намагаються відвернути увагу від своїх провалів.