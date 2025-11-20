Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп підписав законопроєкт про публікацію матеріалів справи Епштейна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підписав законопроєкт про публікацію матеріалів справи Епштейна
Трамп назвав Епштейна «демократом»
фото: АР

Міністерство юстиції вже передало Конгресу майже 50 тисяч сторінок документів, пов'язаних із Епштейном

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт, який зобов'язує Міністерство юстиції оприлюднити всі несекретні документи, пов'язані з скандальним американським фінансистом, ґвалтівником Джеффрі Епштейном. Законопроєкт був ухвалений Палатою представників, а Трамп оголосив про своє рішення у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

«Я попросив спікера Палати представників Майка Джонсона та лідера більшості в Сенаті Джона Тюна підтримати цей законопроєкт, і завдяки цьому голосування в Конгресі було майже одностайним на його користь», – зазначив Трамп. Він також повідомив, що Міністерство юстиції вже передало Конгресу майже 50 тисяч сторінок документів, пов'язаних із Епштейном, який був звинувачений у сексуальних злочинах.

Президент також закинув Демократичній партії США зв'язки з Епштейном, стверджуючи, що опозиція не передала жодних файлів, пов'язаних із ним, і «навіть не згадувала» про нього. Трамп назвав Епштейна «демократом».

Раніше Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримала законопроєкт, який зобов'язує Міністерство юстиції розкрити всі матеріали розслідування у гучній справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого у сексуальних злочинах.

Також стало відомо, що американські правоохоронці розслідуватимуть зв'язки скандального американського фінансиста, ґвалтівника, торговця людьми Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном. 

До слова, президент США Дональд Трамп відреагував на листи, у яких ґвалтівник та торговець людьми Джеффрі Епштейн кілька разів називає ім'я Трампа. Три електронні листи були опубліковані демократами. Американський лідер заявив, що так демократи намагаються відвернути увагу від своїх провалів.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп документи законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай може вплинути на Росію, якщо припинить постачання товарів подвійного призначення
Як Китай може натиснути на Росію
28 жовтня, 13:33
Політична «гойдалка» Трампа почала рух у бік України
Політична «гойдалка» Трампа почала рух у бік України
28 жовтня, 11:01
Вперше ілюстрацію опубліковано на Caglecartoons.com, США, 18 травня 2022 року
Справжня причина ненависті Путіна до НАТО
10 листопада, 17:17
Прем'єр-міністр Індії Наредна Моді та Володимир Путін під час саміту БРІКС у Казані
Індія купуватиме менше нафти у Росії – Трамп
22 жовтня, 01:22
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
28 жовтня, 10:35
Оцінки розвідданих часто відіграють ключову роль для президентів на важливих дипломатичних переговорах
Держдеп і ЦРУ по-різному оцінили готовність Путіна до переговорів – WSJ
26 жовтня, 17:52
Трамп зазначив, що особисто не займається питанням заморожених російських активів
Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ
3 листопада, 03:22
Орбан розраховує на зустрічі з Трампом отримати схвалення США на подальші закупівлі російської нафти
Орбан під час переговорів переконуватиме Трампа зустрітись з Путіним – The Guardian
7 листопада, 09:01
Президент США: «Республіканці повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, тому що нам немає чого приховувати»
Трамп закликав Палату представників проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна
17 листопада, 07:24

Соціум

Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua