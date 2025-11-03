Головна Світ Соціум
На Геловін американська телеведуча зарізала матір

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
На Геловін американська телеведуча зарізала матір
Колишня телеведуча зарізала літню матір
фото: nypost.com

Правоохоронці встановили, що Анджелінн Мок напала на свою матір у будинку

47-річна американська телеведуча Анджелінн Мок із Канзасу була заарештована за звинуваченням у вбивстві своєї 80-річної матері. Жінка напала на родичку на Геловін і сама викликала поліцію, заявивши, що зробила це, «щоб врятувати себе». Як повідомляє «Главком» із посиланням на nypost.com, трагедія сталася у п'ятницю, 31 жовтня, близько 8 ранку.

Правоохоронці встановили, що Анджелінн Мок напала на свою матір у будинку. Після нападу вона вийшла на вулицю і звернулася до сусідів.

«Жінка, яка підійшла до нашого автомобіля, була вся у крові... Вона попросила подзвонити в 911», – розповіла сусідка Мок Алісса Кастро. Сама Мок, зателефонувавши в 911, повідомила, що вбила свою матір, «щоб врятувати себе».

Коли правоохоронці прибули на місце події, вони виявили 80-річну матір телеведучої у ліжку з численними ножовими пораненнями. Її доправили до лікарні, де вона згодом померла.

Анджелінн Мок була одразу поміщена під варту. За даними телеканалу, Мок працювала ранковою та вечірньою ведучою з 2011 по 2015 рік на телеканалі KTVI Fox2.

Нагадаємо, колишнього гравця єгипетської національної команди з хокею на траві Мохамеда Самака було визнано винним у навмисному вбивстві своєї дружини. 42-річний чоловік скоїв злочин, убивши Джоанн Самак, у їхній спільній оселі в Дройтвіч-Спа, Вустершир, 1 липня 2024 року. 49-річна жінка померла внаслідок численних ножових поранень, а сліди її крові були виявлені на одязі її чоловіка. 

До слова, 45-річний Тецуя Ямагамі, який застрелив колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе у 2022 році, визнав свою провину під час першого засідання у справі про вбивство

Теги: телеведуча трагедія жінка злочин Геловін США

