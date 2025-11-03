На Геловін американська телеведуча зарізала матір

Правоохоронці встановили, що Анджелінн Мок напала на свою матір у будинку

47-річна американська телеведуча Анджелінн Мок із Канзасу була заарештована за звинуваченням у вбивстві своєї 80-річної матері. Жінка напала на родичку на Геловін і сама викликала поліцію, заявивши, що зробила це, «щоб врятувати себе». Як повідомляє «Главком» із посиланням на nypost.com, трагедія сталася у п'ятницю, 31 жовтня, близько 8 ранку.

Правоохоронці встановили, що Анджелінн Мок напала на свою матір у будинку. Після нападу вона вийшла на вулицю і звернулася до сусідів.

«Жінка, яка підійшла до нашого автомобіля, була вся у крові... Вона попросила подзвонити в 911», – розповіла сусідка Мок Алісса Кастро. Сама Мок, зателефонувавши в 911, повідомила, що вбила свою матір, «щоб врятувати себе».

Коли правоохоронці прибули на місце події, вони виявили 80-річну матір телеведучої у ліжку з численними ножовими пораненнями. Її доправили до лікарні, де вона згодом померла.

Анджелінн Мок була одразу поміщена під варту. За даними телеканалу, Мок працювала ранковою та вечірньою ведучою з 2011 по 2015 рік на телеканалі KTVI Fox2.

