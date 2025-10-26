Головна Світ Політика
Гарріс може знову балотуватися в президенти США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Гарріс може знову балотуватися в президенти США
Гарріс: Я ще не закінчила. Уся моя кар'єра – це служіння. Це в мене в крові
фото: Facebook/Kamala Harris

Крім того, колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс охарактеризувала Трампа як «тирана» та «фашиста»

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про можливість повторної участі у президентських виборах. Про це вона повідомила в інтерв’ю BBC, передає «Главком».

Гарріс висловила переконання, що одного дня жінка стане очільницею Білого дому, і додала, що, можливо, це буде саме вона: «Я ще не закінчила. Уся моя кар'єра – це служіння. Це в мене в крові».

Крім того, політикиня звернулася до свого колишнього суперника та чинного президента США Дональда Трампа, охарактеризувавши його як «тирана» та «фашиста». Вона також зазначила, що попередження, які робила під час передвиборчої кампанії, виявилися правильними: «Він казав, що використає Міністерство юстиції як зброю – і саме це він зробив».

Раніше президент США Дональд Трамп скасував охорону Камали Гарріс з боку Секретної служби. .

Гарріс, як колишній віцепрезидент, отримала шість місяців охорони після залишення посади, згідно з федеральним законом. Цей період закінчився 21 липня. Однак її охорона була продовжена ще на рік за допомогою директиви, підписаної тодішнім президентом Джо Байденом незадовго до залишення посади.

Нагадаємо, колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила, що тимчасово відходить від політичної діяльності. «Я не хочу повертатися в систему. Я вважаю, що вона не працює. Я хочу подорожувати країною. Я хочу слухати людей, я хочу розмовляти з людьми. І я не хочу, щоб це було транзакційним, коли я прошу їх голосувати за мене», – сказала Гарріс.

Як відомо, президент США Дональд Трамп знову виступив із звинуваченнями на адресу демократки Камали Гарріс. За його словами, вона начебто платила знаменитостям за підтримку на виборах 2024 року. Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.

