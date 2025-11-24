Головна Світ Соціум
Трагедія в родині Кеннеді: онука експрезидента у критичному стані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трагедія в родині Кеннеді: онука експрезидента у критичному стані
Описуючи своє тривале лікування, Шлоссберг критикувала політику кузена Роберта Ф. Кеннеді-молодшого як міністра охорони здоров'я
фото: reuters

Шлоссберг повідомила, що у неї гостра мієлоїдна лейкемія

Журналістка і внучка Джона Ф. Кеннеді Тетяна Шлоссберг повідомила, що у неї діагностували рак у термінальній стадії, залишилося жити менш як рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

35-річна дочка Керолайн Кеннеді та Едвіна Шлоссберга повідомила, що у неї гостра мієлоїдна лейкемія. Вона дізналася про свій діагноз незабаром після народження другої дитини від чоловіка Джорджа Морана в травні 2024 року і з того часу проходить лікування.

«Я не вірила – не могла повірити, що вони говорять про мене. Напередодні я пропливла милю в басейні, будучи на дев'ятому місяці вагітності. Я не була хвора. Я не відчувала себе хворою. Насправді я була однією з найздоровіших людей, яких я знала», – написала Шлоссберг.

Описуючи своє тривале лікування, Шлоссберг критикувала політику кузена Роберта Ф. Кеннеді-молодшого як міністра охорони здоров'я. Вона висловила рішуче несхвалення його антивакцинальної позиції та рішення скоротити фінансування медичних досліджень, підкресливши шкоду, яку такі дії завдають пацієнтам, таким як вона.

Нагадаємо, Трамп обрав очільником Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого, який відомий своїми антивакцинаторськими заявами. Республіканець написав, що американці «надто довго були пригнічені дезінформацією, коли справа стосується охорони здоров’я».

