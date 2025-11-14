Трамп наказав розслідувати «зв'язки» Епштейна з одним з експрезидентів США

Трамп каже, що демократи «вигадують історії про Епштейна», щоб відволікти увагу від шатдауну

Президент США дав вказівку правоохоронцям розслідувати звʼязки Джеффрі Епштейна з Біллом Клінтоном

Американські правоохоронці розслідуватимуть зв'язки скандального американського фінансиста, ґвалтівника, торговця людьми Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

«Я попрошу генерального прокурора Пем Бонді та Міністерство юстиції разом із нашими великими патріотами з ФБР розслідувати причетність Джеффрі Епштейна та його зв'язки з Біллом Клінтоном, Ларрі Саммерсом (очільник Мінфіну часів Клінтона – «Главком»), Рідом Хоффманом (співзасновник LinkedIn – «Главком»), J.P. MorganChase (один із найбільших світових банків – «Главком») та багатьма іншими людьми й установами», – додав він.

Американський лідер заявив, що перераховані вище люди «провели значну частину свого життя» з Епштейном на його «острові». «Це ще одна афера рівня «Росія, Росія, Росія», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на листи, у яких ґвалтівник та торговець людьми Джеффрі Епштейн кілька разів називає ім'я Трампа. Три електронні листи були опубліковані демократами. Американський лідер заявив, що так представники Демократичної партії намагаються відвернути увагу від своїх провалів.