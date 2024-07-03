Ле Пен може об'єднатися з Орбаном у Європарламенті, – Bloomberg

До фракції Орбана також можуть приєднатися праворадикали з Австрії, Чехії та Італії. Аби отримати офіційне визнання, фракція має складатися щонайменше з семи країн

Офіційні особи руху Марін Ле Пен ведуть переговори з іншими ультраправими групами в Європейському парламенті, які можуть призвести до того, що її партія відмовиться від своєї нинішньої політичної родини, щоб об’єднати зусилля з угорським президентом Віктором Орбаном. Про це повідомляє Bloobmerg.

У матеріалі зазначається, що члени «Ідентичності та демократії» планують зустрітися з союзниками по ЄС наступного дня після завершення виборів у Франції цими вихідними 6-7 липня. Вони хочуть обговорити майбутні фракції у Європарламенті.

Декілька членів фракції обговорюють можливість приєднання до нового альянсу, про який цього тижня оголосив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Відповідаючи на запитання щодо можливого союзу з Орбаном, Ле Пен заявила, що її партія розгляне можливі варіанти після виборів.

До фракції Орбана також можуть приєднатися праворадикали з Австрії, Чехії та Італії. Аби отримати офіційне визнання, фракція має складатися щонайменше з семи країн.

При цьому фракція «Ідентичність і демократія» опинилася на межі розпаду - вона припинить існування, якщо звідти вийде хоча б один учасник.

Нагадаємо, французькі опозиційні партії поспішно уклали угоди, щоб спробувати заблокувати перемогу ультраправого Національного об’єднання на чолі з Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів. Про це повідомляє Voanews. За підрахунками французької газети Le Monde, близько 218 кандидатів, які мали брати участь у другому турі, вибули, щоб зменшити кількість трикутників. З них 130 були лівими, а 82 – із центристського альянсу Ensemble під керівництвом Макрона.

Як відомо, у неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання».

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