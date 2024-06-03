Глобальний саміт миру: ООН підтвердила участь

ООН буде представлена на червневому Саміті миру у Швейцарії

Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що відправляє своїх представників на Глобальний саміт миру у Швейцарію, який відбудеться 15-16 червня. Про це заявив на пресбрифінгу заступник речника генсека ООН Фархан Гак, інформує «Укрінформ».

Заступник речника генсека ООН Фархан Гак прокоментував спроби Росії та її прихильників зірвати форум, зазначивши, що «ООН братиме участь у Саміті». «Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде», – сказав Гак.

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери десятків країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запросили усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.