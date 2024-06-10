Стало відомо, коли відбудеться «Рамштайн-23»

Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі 13 червня

За словами глави Пентагону, новий наступ росіян на Харків лише посилює важливість Контактної групи з питань оборони України

Зустріч контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться вже цього тижня. Про це стало відомо з сайту НАТО.

Зокрема, зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі 13 червня. Вона має розпочатися об 11:00.

Також о 16:00 очікується засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

А вже 15 червня відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО та Групи з ядерного планування.

Нагадаємо, 20 травня міністр оборони США Ллойд Остін відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-22». Глава Пентагону наголосив, що новий наступ росіян на Харків лише посилює важливість Контактної групи з питань оборони України. Крім того, Остін зазначив, що РФ продовжує інтенсивно бомбити українські міста.

Глава Пентагону додав, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.

Раніше Остін заявив, що ще зарано говорити про ефект від ухвалення Палатою представників Сполучених Штатів законопроєкту про допомогу Україні.

Нагадаємо, на фронті фіксується просування російських окупантів у районах Куп'янська, Сіверська, Часового Яру, та під Авдіївкою.

Українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від міста Харкова на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Українська організація Frontelligence Insight заявила, що спостерігала невелику кількість російських підрозділів, які прибули поблизу Сумської та Чернігівської областей, і оцінила, що ці війська наразі не можуть досягти значних результатів, якщо ці підрозділи здійснять наземну атаку на Україну.

Як повідомлялося, обмежені дозволи США на удари по цілях в Росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору країни-агресорки на 16%.

До слова, попри те, що розвідка уразила багатоцільовий винищувач окупантів Су-57, Росія все ще має значний авіапарк, здатний виконувати різноманітні бойові завдання за допомогою керованих ракет та авіаційних бомб.

Зазначимо, нині триває 838-й день повномасштабної війни в Україні.