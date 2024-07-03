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Зеленський просить Трампа, щоб він показав свій план «швидкого кінця війни»

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Зеленський просить Трампа, щоб він показав свій план «швидкого кінця війни»
Зеленський заявив, що будь-яка мирна пропозиція повинна уникати порушення суверенітету України
фото з відкритих джерел

Зеленський закликав Трампа розкрити плани припинення війни

Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб Дональд Трамп розкрив свій план «швидкого завершення війни» з Росією, якщо у нього такий є. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю «Bloomberg Television». 

Зеленський додав, що будь-яка мирна пропозиція повинна уникати порушення суверенітету України.

«Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні… Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати», – заявив президент України.

Зеленський високо оцінив пакет допомоги у розмірі 61 млрд. дол., схвалений Конгресом США цього року після шестимісячної затримки, він сказав, що військова техніка надто довго добирається до фронту.

«Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми маємо дуже, дуже, дуже довге очікування», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, який лідирує в опитуваннях над президентом Джо Байденом напередодні листопадових виборів, хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні. У теледебатах минулого тижня Трамп засудив мільярди доларів, витрачені на оборону України, заявивши, що Київ «не виграє війну».

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Теги: Володимир Зеленський Україна війна Дональд Трамп

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