Зеленський просить Трампа, щоб він показав свій план «швидкого кінця війни»
Зеленський закликав Трампа розкрити плани припинення війни
Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб Дональд Трамп розкрив свій план «швидкого завершення війни» з Росією, якщо у нього такий є. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю «Bloomberg Television».
Зеленський додав, що будь-яка мирна пропозиція повинна уникати порушення суверенітету України.
«Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні… Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати», – заявив президент України.
Зеленський високо оцінив пакет допомоги у розмірі 61 млрд. дол., схвалений Конгресом США цього року після шестимісячної затримки, він сказав, що військова техніка надто довго добирається до фронту.
«Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми маємо дуже, дуже, дуже довге очікування», – сказав Зеленський.
Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, який лідирує в опитуваннях над президентом Джо Байденом напередодні листопадових виборів, хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні. У теледебатах минулого тижня Трамп засудив мільярди доларів, витрачені на оборону України, заявивши, що Київ «не виграє війну».
Коментарі — 0