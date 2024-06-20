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США можуть запровадити обов'язковий призов для жінок

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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США можуть запровадити обов'язковий призов для жінок
З 2016 року жінкам у США дозволили служити в армії на будь-якій посаді
фото з відкритих джерел

Існує деяка частка обох партій, які підтримують ідею про те, що жінки також мають підлягати призову.

Конгрес США розглядає пропозиції щодо оновлення обов’язкового призову, включно з розширенням його вперше на жінок і автоматичною реєстрацією тих, хто має право на призов. Про це пише The New York Times.

Збройні сили Сполучених Штатів не активували призов понад 50 років. Пропозиції, які проходять через Палату представників і Сенат, мають невеликі шанси стати законом.

Минулого тижня Палата прийняла щорічний законопроект про оборонну політику, який містить двопартійну пропозицію, яка передбачає автоматичну реєстрацію для призову та збільшення максимального віку до 26 років. Водночас, комітет Сенату минулого тижня схвалив версію законопроекту про політику Пентагону, яким пропонується розширити вимогу реєстрації для жінок. 

Чинний закон вимагає, щоб більшість чоловіків віком від 18 до 25 років реєструвались у Selective Service – агентстві, яке веде базу даних інформації про військовозобовʼязаних. Програма спрямована на те, щоб дозволити військовим чиновникам визначати, хто має право бути призовником у разі, якщо Конгрес і президент активізують призов, що востаннє сталося в 1973 році наприкінці війни у ​​В'єтнамі, пише газета. Відмова від реєстрації вважається злочином і може призвести до різноманітних покарань.

З 2016 року жінкам у США дозволили служити в армії на будь-якій посаді, включно з наземними бойовими діями, і існує деяка частка обох партій, які підтримують ідею про те, що жінки також мають підлягати призову.

Сенатор Ліза Мурковскі, республіканка від Аляски, зазначила, що вона відстоювала подібну пропозицію під час свого перебування в палаті штату Аляски, а сенатор Сьюзен Коллінз від штату Мен сказала, що ця «зміна здається логічною».

Навіть сенатор Мітч Макконнелл із штату Кентуккі, лідер республіканців, раніше висловлював підтримку розширення ролі жінок у війську, включаючи додавання  вимоги до призовну реєстрацію.

Однак досі ідея додати жінок до призову натикається на спротив опозиції серед консервативних республіканців.

До слова, новий закон про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня 2024 року, запроваджує обов’язковий військовий облік для деяких категорій жінок.

Зокрема, доповнюється ст. 1 закону «Про військовий обов'язок та військову службу». Відповідно до неї, обов'язковому взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до служби за станом здоров'я та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Теги: закон США військові

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