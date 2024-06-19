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Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Унаслідок атаки на Львівщину постраждало двоє людей
фото: Андрій Садовий/Telegram

Росія атакувала Львівщину «шахедами»

Уночі, 19 червня, у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи, РФ атакувала Львівщину «шахедами». Генсек НАТО розповів, хто може стати його наступником. Блінкен повідомив, на чому зосередиться саміт НАТО. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 червня, щоб ви були в курсі подій. 

Атака на Львівщину

У Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. РФ атакувала Львівщину «шахедами», унаслідок чого зафіксовано влучання в Малехові Львівської громади. 

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, де вибито 20 вікон. У приватному секторі вибито вікна у п'яти будівлях.

Також пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували 70-річного охоронця, який перебуває у стані середньої важкості.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також повідомив, що під час першої нічної атаки «шахедів» на Львівщині постраждав 47-річний чоловік. У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.

Генсек НАТО розповів, хто може стати його наступником

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно заявив, що найбільше шансів на посаду наступного очільника Альянсу має прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Глава Альянсу визнав, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.

«Але після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра Орбана (Орбан підтвердив, що більше не виступає проти кандидатури Рютте – ред.), вважаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в Альянсі щодо обрання наступного генерального секретаря», – сказав Столтенберг.

За його словами, Марк Рютте – «це дуже гарний кандидат, бо має багато досвіду на посаді прем’єра».

Блінкен розкрив плани саміту НАТО

Саміт НАТО, що відбудеться на початку липня у Вашингтоні, зосередиться на зміцненні перемоги України у довгостроковій перспективі. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

«У майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на власних ногах у військовому, економічному, демократичному плані, і це саме те, що ми допомагаємо Україні зробити. І це є ознакою успіху в майбутньому. Рішення, які будуть прийняті на саміті (НАТО – ред.), сприятимуть цим зусиллям, і більше буде сказано за кілька тижнів», – сказав Блінкен.

За його словами, зараз США працюють над тим, щоб прискорити прибуття американської допомоги на фронт в Україні. Глава Держдепартаменту також нагадав про підписану нещодавно Україною та США двосторонню безпекову угоду, зазначивши що до саміту НАТО, ймовірно, близько двадцяти країн підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною.

Американська компанія Northrop вироблятиме боєприпаси в Україні

Американська компанія Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру в Україні в рамках угоди про спільне виробництво. Про це пише Breaking Defense за посиланням на представника компанії.

«Це наш перший проєкт, який оплачується «українськими доларами». Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм та інші, коли знайдемо інноваційні процеси», – сказав директор з міжнародного бізнесу сектору оборонних систем Northrop Дейв Бартелл.

Головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі підтвердив такі плани.

Ізраїль затвердив план наступу на Ліван

Ізраїльське військове командування затвердило план наступу на Ліван. Голова Північного командування ЦАХАЛу генерал-майор Орі Гордін та голова Оперативного управління генерал-майор Одед Басюк провели спільну оцінку ситуації на півночі Ізраїлю.

«У рамках оцінки ситуації було схвалено та затверджено оперативні плани наступу на Ліван, а також ухвалено рішення про продовження підвищення боєздатності військ у польових умовах», – повідомляє ЦАХАЛ.

При цьому міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац наголосив, що його країна «близька до того моменту, щоб змінити правила гри» проти «Хезболли» та Лівану. За його словами, у тотальній війні «Хезболла» буде знищена, а Ліван сильно постраждає. 

Теги: міністр саміт Андрій Садовий Україна боєприпаси Єнс Столтенберг Telegram будинок чоловік Ліван Ентоні Блінкен фронт правила

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