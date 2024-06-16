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Саміт миру. Радник Байдена назвав причину відсутності Китаю

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Саміт миру. Радник Байдена назвав причину відсутності Китаю
Джейк Салліван прокоментував відсутність Китаю на Глобальному саміті миру
фото з відкритих джерел

Відсутність Китаю на Саміті миру говорить про позицію КНР щодо війни РФ проти України

Китай не бере участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії тому, що, ймовірно, російський диктатор Володимир Путін попросив представників КНР не приїжджати на захід. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише AP.

«Очевидно те, що Китаю тут (Ред. – на Глобальному саміті миру) немає. І я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язалися перед Путіним», – сказав Джейк Салліван.

Радник президента США зауважив, що «це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні». 

«Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу», – додав Салліван.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Зауважимо, що на полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Глава держави подякував Його Всесвятості за підтримку нашої країни, молитви за мир та допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. 

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбувається 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: саміт Китай Джозеф Байден США Швейцарія Україна

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