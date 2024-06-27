Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дебати Байдена та Трампа. Які очікування мають американці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Дебати Байдена та Трампа. Які очікування мають американці
Трамп і Байден візьмуть участь у дебатах
фото із відкритих джерел

Associated Press: Більшість американців планують дивитися дебати Байдена і Трампа, і багато хто бачить робить на них високі ставки 

Дебати Байдена та Трампа 27 червня мають намір дивитися 70% американців. Колишній президент США Дональд Трамп напередодні запланованих на четвер дебатів має невелику перевагу перед своїм опонентом та чинним главою держави Джо Байденом, свідчать результати опитування, опублікованого у середу Вінніпезьким університетом, пише Associated Press.

«Більшість виборців-демократів, а саме 55%, вважають, що майбутні дебати надзвичайно або дуже важливі для успіху кампанії Байдена. Приблизно половина виборців-республіканців, 51%, говорять те ж саме про важливість дебатів для кампанії Трампа. Лише близько третини незалежних вважають: дебати, що відбуваються в студії CNN в Атланті, є дуже важливими для будь-якої політичної сили», – йдеться у матеріалі.

Згідно з результатами дослідження, на підтримку Трампа висловилося 49% респондентів, тоді як за його опонента – 45%. При цьому понад 70% опитаних дали зрозуміти, що уважно стежитимуть за перебігом майбутніх дебатів, і лише чверть респондентів не виявила до них значного інтересу.

Незважаючи на активний інтерес до словесної баталії двох політиків, 82% опитаних заявили, що їхні політичні симпатії не зазнають змін незалежно від підсумків дебатів. Лише 16% респондентів припустили, що можуть змінити свою думку щодо придатності того чи іншого кандидата на роль глави держави, спираючись на майбутні виступи.

Намічені на четвер теледебати стануть першою в американській історії публічною такою дискусією за участю чинного і колишнього президентів. Дебати відбуватимуться на майданчику телеканалу CNN і триватиме близько 90 хвилин.

Опитування проводилось у період з 20 по 24 червня серед 1,6 тис. повнолітніх американців за допомогою телефонних інтерв'ю. Похибка результатів дослідження становить близько 2,6%.

До слова, у світі значно більше довіряють Байдену, ніж Трампу. Про це свідчать дані дослідницького центру Pew Research Center. Жителі 24 країн довіряють Байдену більше, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині та Тунісі, але в решті восьми країнах істотної різниці в рейтингах між Байденом і Трампом немає. Обидва лідери мають найвищі рейтинги схвалення на Філіппінах, Байден – 77%, а Трамп – 68%.

Читайте також: Що очікує США, якщо Трамп переможе на виборах? Байден відповів
Теги: вибори президент Джозеф Байден вибори у США Дональд Трамп дебати США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Дебати Байдена та Трампа. Які очікування мають американці
Дебати Байдена та Трампа. Які очікування мають американці
США можуть відправити військових фахівців до України – Daily Mail
США можуть відправити військових фахівців до України – Daily Mail
Повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном є неминучою – WSJ
Повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном є неминучою – WSJ
Паризький суд підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії
Паризький суд підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії
Байден помилував військових, засуджених за ЛГБТ-стосунки в армії
Байден помилував військових, засуджених за ЛГБТ-стосунки в армії
КНДР наступного місяця може відправити своїх військових в Україну – ЗМІ
КНДР наступного місяця може відправити своїх військових в Україну – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
4671
Що отримає людина при вступі до армії. Список
4522
Чи здатна оборонна промисловість США допомогти Україні? Невтішний аналіз FT
4514
Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
3841
«Формуємо танковий кулак»: Чехія купує велику партію танків Leopard 2A8

Новини

Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua