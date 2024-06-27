Дебати Байдена та Трампа. Які очікування мають американці

Associated Press: Більшість американців планують дивитися дебати Байдена і Трампа, і багато хто бачить робить на них високі ставки

Дебати Байдена та Трампа 27 червня мають намір дивитися 70% американців. Колишній президент США Дональд Трамп напередодні запланованих на четвер дебатів має невелику перевагу перед своїм опонентом та чинним главою держави Джо Байденом, свідчать результати опитування, опублікованого у середу Вінніпезьким університетом, пише Associated Press.

«Більшість виборців-демократів, а саме 55%, вважають, що майбутні дебати надзвичайно або дуже важливі для успіху кампанії Байдена. Приблизно половина виборців-республіканців, 51%, говорять те ж саме про важливість дебатів для кампанії Трампа. Лише близько третини незалежних вважають: дебати, що відбуваються в студії CNN в Атланті, є дуже важливими для будь-якої політичної сили», – йдеться у матеріалі.

Згідно з результатами дослідження, на підтримку Трампа висловилося 49% респондентів, тоді як за його опонента – 45%. При цьому понад 70% опитаних дали зрозуміти, що уважно стежитимуть за перебігом майбутніх дебатів, і лише чверть респондентів не виявила до них значного інтересу.

Незважаючи на активний інтерес до словесної баталії двох політиків, 82% опитаних заявили, що їхні політичні симпатії не зазнають змін незалежно від підсумків дебатів. Лише 16% респондентів припустили, що можуть змінити свою думку щодо придатності того чи іншого кандидата на роль глави держави, спираючись на майбутні виступи.

Намічені на четвер теледебати стануть першою в американській історії публічною такою дискусією за участю чинного і колишнього президентів. Дебати відбуватимуться на майданчику телеканалу CNN і триватиме близько 90 хвилин.

Опитування проводилось у період з 20 по 24 червня серед 1,6 тис. повнолітніх американців за допомогою телефонних інтерв'ю. Похибка результатів дослідження становить близько 2,6%.

До слова, у світі значно більше довіряють Байдену, ніж Трампу. Про це свідчать дані дослідницького центру Pew Research Center. Жителі 24 країн довіряють Байдену більше, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині та Тунісі, але в решті восьми країнах істотної різниці в рейтингах між Байденом і Трампом немає. Обидва лідери мають найвищі рейтинги схвалення на Філіппінах, Байден – 77%, а Трамп – 68%.