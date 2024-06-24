Якщо поглянути на бюджет США, то стане очевидним – країна не готується до війни

Поки що США ведуть себе як соціальна країна, а її адміністрація робить все, щоб потрафити соціальним вимогам виборців напередодні виборів

«Складається враження, що США не проти втягування Китаю в тайванський капкан»

Тут на порозі створення Глобального острова, нова геополітична гравітація, історична вирва та розворот кліодинаміки на 180 градусів, а в США дефіцит бюджету сягнув $2 трлн або 6% ВВП.

І добре, якби цей дефіцит йшов на оборону та ВПК.

Але стаття витрат, що прагне трильйона доларів і випереджає витрати на оборону – це відсотки за держборгом.

Управління Конгресу США підтримало мій минулорічний прогноз – $2 трлн дефіциту бюджету бути!

Торік було на 15% менше – $1,7 трлн.

Куди пішли всі ці гроші, окрім відсотків?

В основному на соціалку:

списання студентських кредитів для сотень тисяч американців (передвиборча обіцянка Байдена).

збільшення витрат на Medicaid (страхування для бідних американців).

зростання витрат на фінансування Федеральної корпорації зі страхування вкладів (FDIC) для виплати депозитів банків-банкрутів (США при Байдені пережили серйозну хвилю банкрутств середніх банків).

допомога Україні та Ізраїлю на останньому місці, але з урахуванням війни в Лівані, витрати на Ізраїль збільшаться, оскільки до війни, як я і прогнозував, приєднаються шиїтські угруповання Іраку та Сирії.

А тут ще й ризик конфлікту на Тайвані, де Китай поки що пообіцяв... не застосовувати ядерну зброю (єдиний результат діалогу Пекіна та Вашингтона).

Складається враження, що США не проти втягування Китаю в тайванську капкан. Це дасть змогу посилити проти Китаю санкції та послабити його за допомогою торгових, економічних та фінансових обмежень.

Скільки Китай ще тримає в американських облігаціях – трежеріс? $750 млрд? Чимало.

З іншого боку, структура дефіциту бюджету – це фінансовий зліпок стратегії країни.

Ви уявляєте собі бюджет країни напередодні великої війни, де ключові витрати – це відсотки за кредитами, медичні страховки для бідних та списання студентських кредитів?

Поки що США поводяться як соціальна країна, а її адміністрація робить усе, щоб потрафити соціальним вимогам виборців напередодні виборів.

Що цілком логічно для будь-якої демократії.

Плюс підтримка глобальної ролі долара як сплати відсотків за кредитами.

Як там у Війні престолів: Ланістери завжди платять за боргами.

Але зима близько, Стіна ось-ось упаде. Глобальний Південь біля воріт.

Тим більше, що Стіна в прямому та переносному значенні ще не побудована.

На що розраховують США?

На те, що проксі встоять і приймуть найважчий удар?

На те, що блеф величі та пару авіаносців охолодять запал?

На те, що після виборів вдасться швидко розгорнути бюджетну машину у бік ВПК та продати це електорату?

На Перл-Харбор, який змінить суспільні настрої з гедоністичних на маскулінні?

А може, згідно з бритвою Оккама найпростіший варіант одночасно і найвірніший полягає в тому, що ніякого плану зовсім немає, а є просто мейнстрімна рефлексія колись злагодженої державної машини?

Дізнаємося найближчим часом.