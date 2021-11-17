ЗМІ дізналися вимоги Лукашенка до Меркель

Лукашенко вимагав від Меркель, щоб вона виступила посередником у міграційній кризі за домовленістю з Путіним

За інформацією німецького видання, Меркель залишилася непохитною

У понеділок, 15 листопада, канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. За офіційною версією, вони обговорили складну ситуацію на кордоні між Білоруссю і ЄС.

Натомість видання Bild стверджує, що Лукашенко вимагав від Меркель, щоб вона виступила посередником у міграційній кризі за домовленістю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Також Лукашенко заявив, що хоче, щоб його визнали президентом Білорусі. Водночас він попросив німецького канцлера зняти санкції ЄС проти Білорусі, які були введені після фальсифікації виборів, насильства і тортур проти народу і захоплення літака Ryanair, з якого був викрадений журналіст Роман Протасевич.

Крім того, Лукашенко хотів, щоб ЄС, а в основному Німеччина, забрав половину мігрантів, які приїхали в Білорусь. При цьому він попросив фінансову допомогу для аварійних притулків і будинків для біженців, оскільки, за словами Лукашенка, він побоюється ще більшої хвилі нелегалів з Афганістану.

За інформацією німецького видання, Меркель залишилася непохитною, але пообіцяла Лукашенку розглянути різні питання і обговорити їх з главами держав ЄС.

Натомість пресслужба Лукашенка заявляла сьогодні, що в ході розмови сторони прийшли до певного розуміння, як діяти далі у розв'язання наявних питань.

Нагадаємо, Меркель провела 50-хвилинну телефонну розмову з Лукашенком у понеділок, 15 листопада.

Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн з Олександром Лукашенком після президентських виборів, які відбулися в Білорусі в серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів і зрештою главою білоруської держави.

Наступного дня Лукашенко відзвітував Путіну про розмову з Меркель.

Також європейські політики різко засудили Меркель за розмову з Лукашенком.

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