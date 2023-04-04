Білорусь зможе завдавати ядерні удари: Путін дав авіацію та «Іскандери»

Із 3 квітня на одному з російських полігонів розпочалися навчання на «Іскандер-М»

«Іскандер–М» може використовувати як звичайні, так і ядерні ракети

Збройним силам Білорусії передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передають росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати удари по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні. Крім того, збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні», – сказав Шойгу.

Зазначається, що з 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування «Іскандер-М» для нібито захисту Союзної держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.