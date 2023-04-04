Білорусь зможе завдавати ядерні удари: Путін дав авіацію та «Іскандери»
«Іскандер–М» може використовувати як звичайні, так і ядерні ракети
Збройним силам Білорусії передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передають росЗМІ.
«Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати удари по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні. Крім того, збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні», – сказав Шойгу.
Зазначається, що з 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування «Іскандер-М» для нібито захисту Союзної держави.
Нагадаємо, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.
Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.
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