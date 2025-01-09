Тендерні королі 2024 року. Хто уклав десять найбільших угод з державою

Найвартісніший тендер вартістю 14 млрд грн провела столична влада

Попри те, що 2024 рік був неймовірно складним для України на фронті, держава продовжує жити і розвиватися. Уряд та місцева влада виділяють мільярди на великі будівельні проєкти. Деякі з них почали втілюватися в життя ще за часів президентського проєкту «Велике будівництво», але ставали на паузу через російське повномасштабне вторгнення. А деякі, навпаки, виникли через агресію РФ.

«Главком» дослідив відомості у системі держзакупівель ProZorro і на їхній основі підготував добірку найбільших будівельних тендерів 2024 року.

Метро на Виноградар

Перше місце в рейтингу найбільших тендерів року, що минув, дісталося проєкту розширення столичної підземки. У серпні 2024-го комунальне підприємство «Київський метрополітен» уклало договір із ТОВ «Група компаній «Автострада» на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар за 13,8 млрд грн. Загалом передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3,78 км.

Будівництво двох столичних станцій метрополітену «Мостицька» і «Проспект Правди» затягне 14 млрд грн скриншот з ProZorro

Зазначимо, що дві нові станції ще у 2019 році почала будувати в Києві фірма «Київметробуд». Планувалося, що їх відкриють у грудні 2021 року. Однак строки завершення робіт неодноразово відкладалися. Зрештою, через це Київський метрополітен розірвав договір із «Київметробудом».

Новий підрядник (компанія «Автострада») розпочав роботи за власні кошти в листопаді 2024 року і має завершити їх до кінця 2026-го.

Будівництво метро на Виноградар фото: Autostrada/Facebook

Вінницькою фірмою, заснованою у 2015 році, володіє бізнесмен Максим Шкіль.

Водогін на Миколаївщині

Понад два роки місто-Герой України Миколаїв виживає без централізованого водопостачання. 12 квітня 2022 року росіяни, котрі наступали на Півдні, підірвали водогін із річки Дніпро.

Центральна влада по-справжньому взялася за цю проблему лише навесні 2024-го, виділивши кошти на будівництво водозабору з річки Південний Буг, що в місті Нова Одеса Миколаївської області, та магістрального водогону, яким планується пустити питну воду для миколаївців. На початку листопада стали відомі компанії-переможці, яким дістався масштабний проєкт загальною вартістю 7,4 млрд грн. Будівництво поділено на три ділянки загальною протяжністю 73 кілометри. Відбором переможців займалася Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області.

Будівництво водогону, який має забезпечити Миколаїв водою після знищення Каховської ГЕС фото: «Суспільне Миколаїв»

Отже, першу ділянку водогону за 2,28 млрд грн до 25 грудня 2024 року мала звести вже згадана «Автострада» Максима Шкіля. Згідно з даними пошуково-аналітичної системи «007», замовник у 2024 році перерахував підряднику частину коштів, а саме 130 тис. грн.

Першу ділянку водогону за 2,28 млрд грн зводитиме ТОВ «Група компаній «Автострада» дані Держвідновлення

Друга ділянка за 2,53 млрд грн дісталася столичній ТОВ «Укртрансміст», яку створено 2006 року. Її статутний капітал – 8,9 млн грн. Фірма належить киянці Ірині Карнаковій і наразі фігурує у кримінальному провадженні Нацполіції, де розслідуються зловживання під час ремонту столичного Південного мосту через Дніпро. Ця фірма так само наразі отримала від замовника 130 тис. грн з усієї суми договору.

Друга ділянка за 2,53 млрд грн дісталася столичній ТОВ «Укртрансміст» дані Держвідновлення

Третю ділянку водогону за 2,63 млрд грн мало протягнути одеське ТОВ «Ростдорстрой» Євгена Коновалова і депутата Одеської міської ради IV-VIII скликань Юрія Шумахера. Розмір статутного капіталу – 5,13 млн грн. «Ростдорстрой», як і «Автострада», входив до фаворитів президентського проєкту «Велике будівництво».

Третю ділянку водогону за 2,63 млрд грн протягне одеське ТОВ «Ростдорстрой» дані Держвідновлення

Міст Метро у Києві

У липні цього року комунальна корпорація «Київавтодор» уклала договір із турецькою компанією Onur на протиаварійний ремонт столичного мосту Метро через річку Дніпро вартістю 1,9 млрд грн. Роботи стартували наприкінці серпня.

Передбачається, що до кінця 2026 року підрядник виконає реставрацію з пристосуванням автопроїздів мосту Метро. А до реставрації потребується встановити підпірки під прогонами мосту. На 2024 рік було закладено фінансування в обсязі 31,5 млн грн.

Протиаварійні роботи на мосту Метро в листопаді 2024 року фото: Віталій Кличко/Telegram

Протиаварійні роботи на мосту Метро в листопаді 2024 року фото: Віталій Кличко/Telegram

Варто зазначити, що міст Метро експлуатується з 1965 року. Це двоярусна споруда для руху метро та автотранспорту. Торік департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації повідомляв, що стан об’єкта аварійний, і, за оцінками європейських фахівців, перебудувати його коштує щонайменше 500 млн євро.

І кілька слів про підрядника. Турецький гігант Onur має дочірнє підприємство «Онур конструкціон інтернешнл», що працює в Україні 20 років та володіє корпоративними правами 13 українських компаній. Власниками фірми є громадяни Туреччини Ісхан Четінджевіз (50%), Онур Четінджевіз (49,77%) та українець Олег Фаріон (0,23%).

Onur Ukraine – активний учасник дорожнього будівництва, найбільший незавершений проєкт – вантовий міст у Запоріжжі.

Головний військовий цвинтар

Держустанова «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість проєкту складає 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Тривалість будівництва І черги, згідно з проєктом, складає 19 місяців. Вона включає у себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок жалоби, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту.

Проєкт Національного військового меморіального кладовища фото: держустанова «Національне військове меморіальне кладовище»

У 2024 році держава виділила на зведення цвинтаря вже 407 млн грн, решту 1,35 млрд грн замовник отримає у 2025 році.

На тендер із будівництва військового кладовища подався лише консорціум «Білдінг Юа», який і став переможцем. Але обішлося не без скандалу. За відомостями аналітичної системи YouControl, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму було записано на одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Щодо фірми «Акам» виникли серйозні запитання. ЗМІ заявили про зв’язки з «Акамом» підсанкційного бізнемена і громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва. Дійшло до того, що акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології», яке є співзасновником ТОВ «Акам», у розпал скандалу змінило власника: місце доньки підсанкційного Вадима Єрмолаєва Софії зайняв німець Євген Штейнберг. Крім того, замість двох кінцевих бенефіціарів «Білдінг Юа» Олександра Ісаєва та Наталії Побережець з Одеси зайшов киянин Віктор Гавриленко.

Дорога до аеропорту «Жуляни»

У грудні комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» КМДА за результатами тендеру замовило консорціуму «Мостадор Груп» будівництво першої черги дороги до аеропорту «Київ» за 1,47 млрд грн.

Вартість будівництва під’їзної дороги від проспекту Валерія Лобановського до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) оцінено у півтора мільярда гривень скриншот із ProZorro

Ідеться про під’їзну автодорогу від проспекту Валерія Лобановського до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом’янському районі столиці. Перша черга робіт включає 2,8 км дороги. Роботи мають виконати до липня 2026 року.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) фото: Depositphotos

Судячи з договору, у 2024 році фінансування мало бути незначне – 1 млн грн, на 2025 рік – 1,16 млрд грн, а на 2026-й – 316 млн грн. Однак, згідно з даними пошуково-аналітичної системи «007», замовник у грудні вже виплатив підряднику 2,1 млн грн.

Тим часом КМДА стверджує, що, за перспективними планами, нова дорога проходитиме повз міжнародний аеропорт «Київ», а не до нього.

«Також замовник будівництва, КП «Дирекція шляхово-транспортних споруд у м. Києві», зазначає, що на 2025 рік бюджетом міста не передбачено кошти на виконання будівельних робіт з будівництва цієї підʼїзної дороги. Наразі проведено лише процедуру закупівлі на виконання будівельних робіт, які виконуватимуться в наступних роках за наявного фінансування», – кажуть у КМДА.

Підрядником «Мостадор Груп», зареєстрованим у липні 2023 року, керує Володимир Лященко. До консорціуму входять шість фірм: вінницькі ТОВ «БК Теплобуд» і ТОВ «Д-Групп Констракшн» та київські ТОВ «Мостобудівельний загін № 112», ТОВ «КП Шляхбуд Інвест», ТОВ «ВКФ Стандарт-Авто», «Дортранс».

Найуспішнішою компанією серед них є «Мостобудівельний загін №112», що належить ТОВ «Меткон плюс» В’ячеслава Бабіцького та Олександри Порожнюк. Директором є Сергій Порожнюк, який свого часу був керівником ТОВ «Мостобуд» екснардепа-регіонала та голови Федерації боксу України Володимира Продивуса. Із 2016 року «Мостобудівельний загін» натендерив 4,89 млрд грн.

Лікарня у Кривому Розі

Реконструкція міської лікарні №2 Кривого Рогу, яку місцеві називають «тисячкою», – один із найскандальніших тендерів минулого року, історія якого тягнеться ще з часів «Великого будівництва». У липні 2024-го Департамент капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації віддав підряд на 1,31 млрд грн ТОВ «СК Стройінвест». Ця компанія була єдиним учасником торгів.

Реконструкція міської лікарні №2 Кривого Рогу обійдеться у 1,31 млрд грн скриншот з ProZorro

Роботи мають завершити до кінця 2026 року. У договорі прописано, що у 2024 році на фінансування проєкту з обласного бюджету мало бути виділено 316 тис. грн, у 2025-му і 2026-му – по 656 млн грн. Згідно з даними пошуково-аналітичної системи «007», замовник у 2024 році вже перерахував підряднику 152,6 млн грн.

Варто зазначити, що медзаклад збиралися ремонтувати ще до повномасштабного вторгнення. У 2021-му ексрадник очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та колишній куратор проєкту «Великого будівництва» на Дніпропетровщині Юрій Голик публікував ескізи реконструкції.

Скриншот із соцмереж Юрія Голика

Розслідувачі Bihus.Info дослідили, що переможець тендеру «Стройінвест» тісно пов'язаний із самим Голиком. У листопаді 2022 року ЗМІ опублікували інформацію про те, що співвласницею однієї з компаній, яка отримувала мільярдні підряди від держави в рамках «Великого будівництва», виявилася Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Валентина Резніченка. Опісля розслідуванням зайнялися вже детективи НАБУ, які провели низку обшуків, зокрема і в Юрія Голика. У травні 2023-го у нього вилучили два мобільні телефони, які у подальшому спричинили ще один скандал – пов’язаний з можливими «зливами» матеріалів слідства з НАБУ самому Голику.

Ескіз реконструкції Криворізької міської лікарні №2 Фото: Юрій Голик/Facebook

Крім того, у переписках у телефоні Голика знайшлося листування з колишнім керівником «Стройінвесту» Денисом Островським. У повідомленнях відправник, яким найімовірніше є сам Голик, дає вказівки щодо отримання субвенцій (грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету), а також вимагає звітів щодо робіт на конкретних локаціях. У листуванні в деталях обговорюється статус тих чи інших об’єктів, а також анонсуються майбутні виділення коштів, зокрема й на ремонт лікарень.

Нині дніпровським «Стройінвестом» володіє Наталія Лазарь, а керує Сергій Гавриленко.

Міст поблизу Святогірська

Найбільшими будівельним проєктом на Донеччині минулого року було відновлення мосту поблизу міста Святогірськ, що на півночі області. Ціна питання – 760 млн грн. Ремонт має закінчитися до кінця 2025 року. Замовником робіт є Служба відновлення та розвитку інфраструктури Донецької області, підрядником – одеське ТОВ «Автомагістраль-Південь». Володіє компанією одеський бізнесмен Олександр Бойко.

скриншот з ProZorro

Зруйнований міст під Святогірськом фото: «Новини Донбасу»

«Автомагістраль-Південь» є однією з найбільших будівельних компаній, яка спеціалізується на будівництві та обслуговуванні доріг, а також мостів і шляхопроводів. Від початку минулого року компанія отримала державних замовлень на майже 9 млрд грн. А до початку повномасштабного вторгнення річна сума державних підрядів фірми сягала 30-40 млрд грн. За повідомленням видання «Наші Гроші», компанія була одним із учасників картелю, які спільно освоювали гроші на дорожні роботи в межах програми «Велике будівництво».

До слова, зазначений міст через Сіверський Донець між Святогірськом і Богородичним було підірвано 14 березня 2022 року. Уранці наступного дня тодішній міський голова Святогірська Володимир Бандура, який фігурує у кримінальній справі щодо державної зради, повідомив: це було зроблено заради безпеки міста. Щоб унеможливити просування росіян, міст пізніше підірвали ще раз.

Утім, на початку червня 2022-го частину міста таки захопили російські війська. Але вже 12 вересня 2022-го року ЗСУ повністю деокупували Святогірськ.

Від Святогірська до лінії фронту – приблизно 26 км мапа: DeepState

Центр нефрології в Києві

Київський міський центр нефрології та діалізу замовив ТОВ «Абсолют-Клімат» капітальний ремонт першого, другого, третього поверхів та підвалу за 693 млн грн. Договір було підписано ще в листопаді 2023 року, однак зміни до нього вносилися аж до грудня 2024-го. Роботи повинні виконати до кінця 2025 року. Кошти на ремонт проходять через департамент охорони здоров’я КМДА.

Капремонт першого, другого, третього поверхів та підвалу столичного центру нефрології затягне майже 700 млн грн скриншот з ProZorro

Уже в липні 2024-го мер Києва Віталій Кличко заявив, що за останні два роки у Центрі нефрології та діалізу відремонтували всі відділення та відкрили нові.

У липні 2024-го Кличко заявив, що в Центрі нефрології та діалізу відремонтували всі відділення та відкрили нові фото: Віталій Кличко/Telegram

І кілька слів про підрядника. Нині директором і засновником столичної «Абсолют Клімат» є В’ячеслав Березовський. За даними системи YouControl, до 2018 року співзасновником фірми був Ігор Довгань із Києва.

Березовський також володіє столичним ТОВ «Фітнес Сіті» з Віталієм Романовим, Лілією Муштенко та директором ГО «Федерація бодібілдінгу, фітнесу і бодіфітнесу міста Києва» Віталієм Усиченком. За адресою фірми «Фітнес Сіті» розташований спортивний клуб Fitness City.

З 2017 року «Абсолют Клімат» натендерив майже 4,5 млрд грн.

Міст на Лиман

На початку 2024 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області замовила уже згаданій фірмі «Автомагістраль-Південь» капітальний ремонт пошкодженого через бойові дії мосту через річку Сіверський Донець, розташованого на автодорозі державного значення Добропілля-Лиман. Його планують відремонтувати за 499 млн грн до кінця 2025 року.

Міст на Донбасі, на який дорожники запланували витратити пів мільйона гривень, знаходиться за 20 км від лінії фронту скриншот з ProZorro

Цей міст розташований у селищі Райгородок Краматорського району Донецької області. Він забезпечує транспортний зв’язок між Донеччиною та Луганщиною.

Міст у селищі Райгородок зруйнований у результаті військової агресії Росії проти України фото: «Наші Гроші»

Варто зазначити, що цей міст ремонтували у 2018 році, але внаслідок повномасштабного вторгнення він зазнав пошкоджень. Загальна довжина мосту 331,3 м, з них ремонтуються – 132 м.

Нині від Райгородка до лінії фронту – приблизно 22 км.

Від Райгородка до лінії фронту – приблизно 22 км мапа: DeepState

Хірургічний корпус Дніпропетровської обласної дитячої лікарні

Завершує рейтинг будівництво хірургічного корпусу Дніпропетровської обласної дитячої лікарні за 474,53 млн грн. Підряд від Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації дістався вже згаданому ТОВ «СК Стройінвест». Договір уклали 20 серпня. Роботи планується виконати до кінця 2025 року.

Будівництво хірургічного корпусу Дніпропетровської обласної дитячої лікарні вартуватиме 474,53 млн грн скриншот з ProZorro

Як писали «Наші гроші», компанія «СК Стройінвест» почала будувати цей хірургічний корпус лікарні ще у січні 2022 року, а Дніпропетровська ОДА оплатила за роботи 365,28 млн грн. Проєкт тоді, за результатами тендера, замовили у ФОП Дмитра Ященка за 5,82 млн грн. У вересні 2023 року виникла потреба у коригуванні проєкту, яке знову замовили у Ященка за 1,50 млн грн без проведення торгів. У квітні 2024 року договір було розірвано через зміну обставин, після чого нове коригування замовили вже значно дорожче – за 6,04 млн грн. Закупівлю також провели без торгів, обґрунтовуючи це захистом прав інтелектуальної власності.

Проєкт хірургічного корпусу Дніпропетровської обласної дитячої лікарні фото: oblrada.dp.gov.ua

На 2024 рік було заплановано робіт на суму 133,59 млн грн, на 2025-й – на 340,94 млн грн. Згідно з даними системи «007», у 2024-му замовник уже виплатив підряднику 177 млн грн.

Єлизавета Жабська, «Главком»