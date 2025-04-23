Україна точно не благословлятиме цю злочинну оборудку
Навіщо цей цирк?
У мене до «остаточної пропозиції Трампа» одне запитання – чому Трамп запитує дозвіл України, щоб США визнали Крим російським?
Якщо незалежна і суверенна держава США прагне визнати незаконну окупацію і анексію частини суверенної території України законною, то навіщо той цирк?
Україна точно не буде благословляти цю цинічну оборудку Вашингтону з воєнним злочинцем Путіним.
А тому беріть, панове американці, на себе повну відповідальність за злочини Путіна і вперед до світлого майбутнього.
Але якось без нас.
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