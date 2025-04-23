Україна точно не благословлятиме цю злочинну оборудку

Навіщо цей цирк?

У мене до «остаточної пропозиції Трампа» одне запитання – чому Трамп запитує дозвіл України, щоб США визнали Крим російським?

Якщо незалежна і суверенна держава США прагне визнати незаконну окупацію і анексію частини суверенної території України законною, то навіщо той цирк?

Україна точно не буде благословляти цю цинічну оборудку Вашингтону з воєнним злочинцем Путіним.

А тому беріть, панове американці, на себе повну відповідальність за злочини Путіна і вперед до світлого майбутнього.

Але якось без нас.