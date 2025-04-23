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Михайло Самусь Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

Україна точно не благословлятиме цю злочинну оборудку

glavcom.ua
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20 лютого 2014 року РФ окупувала Крим
фото: radiosvoboda.org

Навіщо цей цирк?

У мене до «остаточної пропозиції Трампа» одне запитання – чому Трамп запитує дозвіл України, щоб США визнали Крим російським?

Якщо незалежна і суверенна держава США прагне визнати незаконну окупацію і анексію частини суверенної території України законною, то навіщо той цирк?

Україна точно не буде благословляти цю цинічну оборудку Вашингтону з воєнним злочинцем Путіним.

А тому беріть, панове американці, на себе повну відповідальність за злочини Путіна і вперед до світлого майбутнього.

Але якось без нас.

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Джерело
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Теги: США Крим Україна війна росія путін Дональд Трамп

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Михайло Самусь

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