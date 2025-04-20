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ЗСУ знайшли нове застосування смертоносним «Вампірам»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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ЗСУ знайшли нове застосування смертоносним «Вампірам»
Оператор керує «Вампіром»
фото: radiosvoboda.org

У великих нічних коптерів під час польотів останнім часом з’явилося додаткове завдання

Vampire («Вампір») – український потужний дрон-бомбардувальник, що став жахом для військових РФ. Українські військові запускають «Вампірів» уночі, оскільки вони великі та доволі гучні. Під прикриттям темряви на позиції та техніку російських солдатів цей дрон скидає до 15 кілограмів боєзаряду – це можуть бути мінометні снаряди, кумулятивні гранати і навіть бомби: фугасні чи термобаричні. Військові РФ навіть дали йому власну назву «Баба-Яга» (хоча згодом почали так називати всі великі коптери). Останнім часом ЗСУ почали застосовувати «Вампіри» по-новому – як саме, показали пілоти «Вампіра» 4-ї танкової бригади з Куп’янського напрямку. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Радіо Свобода».

Запуск моторів. Уздовж поодиноких лісосмуг оператор веде свій БПЛА у бік українських позицій. Дрон ненадовго зависає у повітрі. І зникає у темряві. Цього разу він несе не вибухівку, пояснюють бійці. У великих нічних коптерів під час польотів останнім часом з’явилося додаткове завдання.

«Трохи погодні умови не дали докидати два «скиди». Сьогодні ще підвезли і замовляють хлопці воду», – каже боєць 4-ї окремої танкової бригади ЗСУ на позивний Квітень.

На борту – посилки для української піхоти. Частина залишилася ще після вчорашніх польотів. Обгорнуті клейкою стрічкою, картоном і скріплені пластиковими стяжками упаковки в розрахунку БПЛА називають «гуманітарка». З тилу упаковки привезли вже підготовленими до скидання з висоти.

Вага цієї посилки для доставки українським бійцям «Вампіром» – 7 кілограмів.

За словами Квітня, спочатку цей функціонал «Вампіра» випробували на полігоні: кидали вантаж з різної висоти. До пляшок чіпляли парашути, аби забезпечити м’якше приземлення. В такому випадку потрібно робити скидання з більшої висоти, аби парашут встиг розкритися. Однак тепер працювати стало трохи простіше.

«Зараз така ситуація, що більшість позицій, куди ми возимо – є чудова можливість спуститися трохи нижче. Плюс зараз уже потеплішало, ґрунт уже не такий твердий, як взимку, і воно не сильно б’ється», – пояснює Лойд, товариш по службі Квітня.

Поблизу точки скидання видно тепловий слід тіла українського військового – це орієнтир.

«У пакунках у нас – водичка, тут їжа для хлопців, хімічні грілки, – що вони замовляють. Свічки окопні. Вони роблять замовлення, хлопці пакують – і ми вже «Вампіром» доставляємо. Переважно там їжа. «Мівіни» всілякі, каші, солодощі. Чай, кава. Все, що хочеться хлопцям», – перераховує Лойд.

Відеосигнал зникає, але усі посилки доставлені.

Цикл «зліт – скидання посилок – посадка» відбувається кілька разів. Та використовують ці дрони і за прямим – бойовим – призначенням. Дорогою назад дрон фіксує російський бліндаж з двома піхотинцями. «Вампір» повертається до цілі з осколково-фугасним зарядом. Відпрацьовує.

«Кажуть, що за збиття великого, як вони називають, «Баба-Яга» – це всі великі дрони наші – вони отримують відпустку. Здається, два тижні було», – зазначає Сергій, оператор БПЛА 4-ї окремої танкової бригади ЗСУ.

Під час своїх вильотів бійці бачать, що за чисельністю противника зараз стало менше. Але штурми тривають.

«Куп’янськ-Вузловий напрямок. Тривало воно (штурм – ред.), може, хвилин 20. Туди всі прилетіли, касетні снаряди і все закінчилося. Це було кілька «мотолиг» (МТ-ЛБ – ред.), піхоти там, солдатів 20 чи щось таке. І все. Це такі якісь, на мій погляд, банзай-атаки. Я не розумію», – каже Сергій.

В українських військових, як здається, зовсім не залишилося ілюзій щодо того, що дипломатичні зусилля США дозволять закінчити війну Росії проти України. На швидке завершення завдяки цьому сподіваються, але поки що не вірять.

«Невідомо, що у того старого дідка в голові. І чому він взагалі почав цю війну. Що він взагалі від цього хоче. Хочеться, щоб вона якомога швидше закінчилася, але… Я зараз тут, війна триває і ми вбиваємо їх, вони вбивають нас. Сувора реальність така», – каже Лойд.

«У ворога плани не змінилися. У нас свої плани не змінилися. Тому будемо далі [воювати]… В принципі я так це все собі і уявляв… Це все переросло вже на виснаження, і тому швидко воно не закінчиться», – упевнений Сергій.

Останнім часом на полі бою ситуація кардинально не змінюється. Російські війська повільно просуваються, займають лише кілька квадратних кілометрів української території на добу і розплачуються за це великою кількістю життів своїх солдатів. У зоні бойових дій українські бійці тримають оборону, так само мало сплять, кажуть про брак людей і зовсім не відчувають, що війну Росії проти України намагаються закінчити переговорами.

Раніше пораненому бійцю «Азова» дронами доставили на передову кров для переливання. 

Також українські військові вперше знищили дроном ворожий локомотив. 

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Теги: дрон штурм військові війна

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