Відкрийте, військова поліція! Правда і фейки про закон, ухвалений у першому читанні

Нова поліція для військовослужбовців чи ухилянтів?

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №6569-д про Військову поліцію. Документ набув скандального присмаку ще до його винесення в зал. Російські пропагандистські телеграм-канали розігнали «зраду», що новий орган стане каральним загоном для пошуку «ухилянтів» та отримає повноваження вламуватися в домівки підозрюваних. Автори законопроєкту такі вільні інтерпретації всіляко заперечують та запевнюють: їхнє дітище взагалі не матиме стосунку до цивільних осіб. Вимушені вони роз’яснювати свої плани не тільки наляканим громадянам, а й колегам у парламенті. Так, 5 червня законопроєкт про Військову поліцію вже був в порядку денному, але Верховна Рада підтримала зняття його з розгляду (плюс супровідного №6570-д, який передбачає внесення змін до відповідних кодексів). Депутатам знадобилося «проведення додаткових консультацій». Утім, консультації продовжувалися недовго, а точніше – до повернення з тривалого закордонного турне президента, який дав фінальне добро на розгляд питання.

Законопроєкт №6569-д розроблявся комітетом з питань правоохоронної діяльності на чолі зі «слугою» Сергієм Іонушасом, проте його реальним натхненником є Міністерство оборони. І взагалі з питанням субординації виникла певна плутанина: опозиційні нардепи з іншого комітету – з питань національної безпеки, оборони та розвідки – висловили претензії, чому цей законопроєкт готувався без їхнього рішення та обговорення. Хоча Військова поліція за задумом буде органом не з правоохоронної системи, а формуванням у складі Збройних Сил. Її голову призначатиме президент: за поданням Головнокомандувача ЗСУ – у воєнний час і міністра оборони – у мирний.

Привіт від Порошенка

У складі ЗСУ вже є правоохоронне формування – Військова служба правопорядку (ВСП), яка діє з 2002 року. На її фундаменті і планується побудувати нове утворення. Такі спроби були ще в 2016 році за президентства Порошенка – реформування ВСП у Військову поліцію було однією з багатьох оперативних цілей, зафіксованих в Стратегічному оборонному бюлетені. Але якось не склалося. Про цю ідею згадали вже після повномасштабного вторгнення, причому на третьому його році.

У пояснювальній записці автори законопроєкту пояснюють необхідність створення Військової поліції тим, що діюча Військова служба правопорядку не має жодних повноважень щодо здійснення оперативно-розшукових заходів і притягнення винних до юридичної відповідальності. Також вона позбавлена можливості допомагати органам досудового розслідування та прокурорам у здійсненні досудового розслідування відносно військовослужбовців. Водночас акцент робиться на тому, що відсутність належного розшуку дезертирів та осіб, які самовільно залишили місця несення служби та незабезпечення невідворотності їхнього покарання, може негативно позначитися на стані боєготовності та правопорядку у ЗСУ.

Крім того, автори проєкту кажуть про необхідність створення цілісної системи військової юстиції – а це не тільки створення військової поліції, а й удосконалення діяльності військових прокуратур. Військова поліція, як планує Міноборони, має стати першою цеглиною в побудові цієї системи. У міністерстві зазначають, що новий орган матиме право розшуку та затримання військовослужбовців та захисту їхніх прав за натовськими стандартами.

Стурбованість Міноборони, що стоїть за законопроєктом, зрозуміти можна: тільки впродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування та прокурорами зареєстровано 10 584 кримінальних провадження за статтею 407 КК (самовільне залишення військової частини або місця служби) та 7 306 кримінальних проваджень за статтею 408 КК (дезертирство). Загалом у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тис. кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень. І за правопорядком в армії, на думку військових, мають ретельніше слідкувати самі військові. Кількість штату новоствореного органу, який складатиметься з чинних військовослужбовців, планується обмежити 1,5% чисельності ЗСУ.

Якими ж повноваженнями хочуть наділити Військову поліцію, до створення якої, як нової силової структури, особливо насторожене ставлення?

Що пропонується

Новому органу хочуть дозволити тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними. Фактично такі повноваження наразі має Військова служба правопорядку. А от те, чого ВСП не має права робити, а Військова поліція зможе – це у невідкладних випадках проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. Нагадаємо, що, як наголошують автори законопроєкту, предметом зацікавленості військових поліцейських можуть бути лише колеги-військові. У тексті згадується і формулювання «військовозобов’язані», але воно стосується тільки часу проходження ними зборів.

Також Військова поліція матиме право перевіряти документи у військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, в тому числі, у військовослужбовців інших військових формувань та правоохоронних органів. На території військових частин та військових об’єктів право перевірки документів поліцейськими розповсюджується взагалі на всіх осіб. Військові поліцейські зможуть проводити особистий огляд вищевказаних осіб, огляд їхніх речей, транспортних засобів та вилучати документи та предмети, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення.

Крім того, Військова поліція зможе: викликати осіб для дачі пояснень у справах про правопорушення, що перебувають у провадженні Військової поліції; затримувати і тримати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, на гауптвахтах; зупиняти для перевірки документів та з’ясування приналежності до ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту осіб у військовій формі одягу з явними ознаками психічного розладу, алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння з негайним повідомленням командирів цих військовослужбовців для вирішення питання щодо їх негайного огляду у лікувальних закладах; зупиняти та перевіряти військові транспортні засоби; проводити службові розслідування та перевірки у військових частинах та на військових об’єктах тощо.

Зазначається, що юридичні особи всіх форм власності, у встановленому законами України порядку можуть виділяти транспорт та інші матеріально-технічні засоби, а також виконувати роботи та послуги необхідні для реалізації повноважень Військової поліції. Утім не зазначено, наскільки добровільно має відбуватися така співпраця.

Але при цьому Військова поліція буде обмежена в своєму функціоналі і не стане повноцінним правоохоронним органом: її завданням буде лише збір матеріалів для подальшої їхньої передачі у прокуратуру.

За невиконання законних вимог посадових осіб Військової поліції загрожує штраф до 17 тис. грн – за відповідні зміни до кількох кодексів також проголосували сьогодні депутати.

Піджак допоміг?

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас для просування свого законопроєкту зробив дивний крок: на його представленні підкреслив, що надягнув піджак, аби розвіяти побоювання, що повноваження нового органу будуть зачіпляти цивільних. Хоча у військовій формі в залі раніше особливо помічений не був.

Його колега з комітету Олександр Бакумов назвав брехунами всіх, хто розганяє чутки, що Військова поліція стане зовнішнім правоохоронним органом, який буде вчиняти якісь дії проти цивільних, зокрема «ухилянтів», та «просто так» проникати до чужого житла.

Нардепи та експерти визнають, що в нинішньому вигляді законопроєкт є явно сируватим, але до другого читання його ще можливо «підлатати». У парламентарів вже є до нього низка претензій. Так Соломія Бобровська з оборонного комітету, задається питанням: навіщо, якщо в армії є проблема з правопорядком, створювати ще одне військове формування? І пропонує за необхідності просто надати більше повноважень Військовій службі правопорядку. До того ж, нардепка вважає, що нема сенсу створювати поліцію, коли в правовому полі нема всіх складових військової юстиції – прокуратури та судів. «Наразі цей законопроект має швидше вигляд чергового закручування гайок нашвидкуруч, – робить висновок Бобровська. – Чомусь хтось вирішив, що нова військова поліція без слідчих повноважень , але з оперативно-розшуковою діяльністю, буде ловити СЗЧ-шників (тих, хто самовільно залишає військову частину – Ред.) швидше, ніж Військова служба правопорядку».

Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук також зауважує, що в законопроєкті про військову поліцію є проблеми і у формі, і в суті. Він визнає, що Державному бюро розслідувань потрібна допомога в розслідуванні правопорушень, що вчиняються в армії, але вважає, що створення нового органу не має стосунку до військової юстиції, а є «варіантом пожежної команди для того, щоб гасити операційні пожежі, які зараз є і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі».

Нардепи від «Європейської солідарності», які, як і «Голос», не голосували за законопроєкт, були куди радикальніші. Так нардепка Софія Федина емоційно заявила з трибуни, що «слуги народу» вирішили створити «військове ДБР, яким без суду і без слідства буде затикати рота і репресувати військовослужбовців».

Про те, що резонансний проєкт перед другим читанням буде серйозно доопрацьований, свідчить той факт, що депутати продовжили термін його підготовки до другого читання наполовину – вона займе три тижні.

Павло Вуєць, «Главком»