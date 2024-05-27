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Міноборони повідомило, скільки українців за кордоном оновили дані через «Резерв+»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міноборони повідомило, скільки українців за кордоном оновили дані через «Резерв+»
Лідером серед країн, в яких оновили дані українські військовозобов'язані, стала Польща
фото з відкритих джерел

Загалом понад 1,1 млн військовозобов’язаних вже оновили дані через «Резерв+»

Станом на 27 травня, через застосунок «Резерв+» свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що лідерами серед країн, в яких оновили дані українські військовозобов'язані, стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

«Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це  та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У Міноборони додали, що загалом вже понад 1,1 млн військовозобов’язаних оновили дані через «Резерв+», майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тис. через ТЦК.

Нагадаємо, військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби. Про це інформує Кременчуцький районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

До слова, прикордонники не беруть до уваги мобільний застосунок «Резерв+» при перетині кордону, так як він потрібен громадянам лише для оновлення своїх даних. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

Також Кабінет міністрів зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) до 16 червня.

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Теги: Польща Німеччина Канада Міноборони Словаччина Чехія Нідерланди Іспанія Велика Британія Литва застосунок

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