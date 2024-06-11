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Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій в армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій в армії
Соціальна рекламна кампанія «Будь собою» від Міністерства оборони України спрямована на заохочення громадян долучитися до захисту своєї країни
фото: nrcu.gov.ua

Рекламний слоган про можливість обирати собі роботу в армії розмістив у себе на сторінці і міністр оборони Рустем Умєров

В Україні запрацював сайт «Будь собою», де можна знайти вакансію в Силах оборони України. У пошуку можна обрати війська та спеціальність. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Соціальна рекламна кампанія «Будь собою» від Міністерства оборони України спрямована на заохочення громадян долучитися до захисту своєї країни, підкреслюючи важливість індивідуального внеску кожного у зміцнення національної безпеки.«Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України», – йдеться в повідомленні.

На сайті також розміщені умови рекрутингу в армію. Згідно з роз’ясненням, якщо ви обираєте посаду у військовій частині, яка входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч незалежно від того, чи ви обрали службу за контрактом, чи бажаєте служити за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Якщо ви обрали посаду у військовій частині, яка не входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч за одночасної наявності двох умов: ви обрали службу за контрактом, та призначення вас на посаду до обраної в/ч погодив Генеральний штаб ЗСУ.

Рекламний слоган про можливість обирати собі роботу в армії розмістив у себе на сторінці і міністр оборони Рустем Умєров.

Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій в армії фото 1

Також про те, що українці можуть долучитися до ЗСУ, вибравши вакансію на офіційному сайті або відвідавши один з рекрутингових центрів для консультації нагадав і радник міністра Умєрова Кирило Тимошенко. Він також використав цей слоган.

Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій в армії фото 2

Нагадаємо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

Також у Києві відкрився рекрутинговий центр до армії (фото).

Читайте також: Міноборони анонсувало онлайн-рекрутинг через додаток «Резерв+» 
Теги: ЗСУ Міноборони армія

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