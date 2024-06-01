Втрати ворога станом на 1 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр»

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 червня втратила:

особового складу ‒ близько 508780 (+1130) осіб,

танків ‒ 7740 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 14947 (+12) од,

артилерійських систем – 13184 (+44) од,

РСЗВ – 1088 (+0) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10617 (+30),

крилаті ракети ‒ 2230 (+1),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18006 (+101) од,

спеціальна техніка ‒ 2181 (+17)

Втрати ворога станом на 1 червня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 червня:

В Чорному морі чотири ворожих кораблі.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – РФ);

чотири балістичні ракети «Іскандер-М» (із Криму);

одну крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);

10 крилатих ракет «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Втрати авіаційних систем ворога 1 червня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 829-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, 31 травня російські війська трохи просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі безперервних позиційних боїв на північ і північний захід від міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах східної околиці Вовчанська (на північний схід від міста Харків).