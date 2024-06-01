Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 1 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 1 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
+1 130 знищено окупантів за добу
фото: 63 омбр

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр»

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 508780 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 7740 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14947 (+12) од,
  • артилерійських систем – 13184 (+44) од,
  • РСЗВ – 1088 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10617 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2230 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18006 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2181 (+17)
Втрати ворога станом на 1 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 1 червня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 червня:

  • В Чорному морі чотири ворожих кораблі.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – РФ);
  • чотири балістичні ракети «Іскандер-М» (із Криму);
  • одну крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);
  • 10 крилатих ракет «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
  • 47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ).
Втрати авіаційних систем ворога 1 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 1 червня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 829-й день повномасштабної війни в Україні. 

До слова, 31 травня російські війська трохи просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі безперервних позиційних боїв на північ і північний захід від міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах східної околиці Вовчанська (на північний схід від міста Харків).

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року
Теги: Генштаб Повітряні сили ЗСУ Україна війна окупанти росія росіяни військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв.
Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни
3 травня, 19:05
Росія зміцнює оборону біля Токмака Запорізької області
На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони
11 травня, 18:07
На думку німецьких депутатів, не варто виключати повітряну оборону України з території Польщі та Румунії у довгостроковій перспективі
Німецькі депутати пропонують країнам НАТО захищати українське небо
11 травня, 22:44
Медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини
Померла дівчинка, яка потрапила під ракетний удар в Одесі у кінці квітня
23 травня, 21:37
Політикиня наголосила, що за останні три роки США надали Києву багато військової та економічної підтримки
«Нове далекобійне озброєння для України»: Вікторія Нуланд заінтригувала заявою
13 травня, 20:06
Російська нафта масово постачається до Європейського союзу через Туреччину
Туреччина допомагає Путіну продавати нафту – Politico
16 травня, 11:33
У березні 2022 року чоловік добровольцем пішов на війну
«Він був налаштований іти за Батьківщину до кінця». Згадаймо Ярослава Пікузу
29 травня, 09:00
Снаряди Himars можуть не досягат ицілей через російські засоби радіоелектронної боротьби
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
26 травня, 19:59
Жінка вперше за довгий час обійняла свого сина
Мама-військовополонена уперше за два роки обійняла сина: щемливе відео
Вчора, 15:29

Події в Україні

Нічна атака на Дніпропетровщину: куди поцілили окупанти (фото)
Нічна атака на Дніпропетровщину: куди поцілили окупанти (фото)
Удар по багатоповерхівці в Харкові: кількість загиблих зросла до шести
Удар по багатоповерхівці в Харкові: кількість загиблих зросла до шести
Втрати ворога станом на 1 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Масштабна повітряна тривога, атака на українські енергооб’єкти: головне за ніч
Масштабна повітряна тривога, атака на українські енергооб’єкти: головне за ніч
Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України
Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Новий тариф на світло з 1 червня 2024. Рішення уряду
19K
Закон про мобілізацію: люди з інвалідністю другої групи просять захисту у президента. Текст петиції
8298
Шукатимуть дезертирів. Нардепи зареєстрували законопроєкт про створення Військової поліції
8269
Підтримка українських біженців: як змінилась думка європейців (інфографіка)
5471
Польща готується передати Україні нове озброєння
4624
Була у неволі два роки: з полону повернулася Мар'яна Чечелюк, поліцейська з Маріуполя

Новини

«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
Вчора, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua