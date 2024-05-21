ТЦК втратить каральну функцію? У Раді з’явився несподіваний законопроєкт

Автор законопроєкту хвилюється: рішення про призначення великих штрафів ухвалюватимуть керівники ТЦК, які можуть не мати юридичної освіти

Нардеп Анатолій Бурміч пропонує забрати у військових функцію штрафувати ухилянтів

У Верховній Раді 20 травня зареєстровано законопроєкт, яким пропонується змінити підходи щодо накладання штрафів на військовозобов’язаних, котрі ухиляються від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст проєкту закону.

Ініціатором законопроєкту виступив нардеп Анатолій Бурміч. Він пропонує забрати у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) право накладати штрафи на призовників, військовозобов’язаних та резервістів за вчинення адміністративних правопорушень. Такі рішення, на думку політика, повинні ухвалювати місцеві суди. Йдеться про порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 210-1, 211 Кодексу про адмінправопорушення (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ або Служби зовнішньої розвідки).

(для перегляду – натисніть на документ)

Як випливає з пояснювальної записки до законопроєкту, «надмірна концентрація повноважень (включаючи самостійній розгляд справ про адміністративні правопорушення із самостійним винесенням постанов, що передбачають накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів) в межах одного органу (ТЦК та СП) може призвести до дисбалансу системи стримувань і противаг у державній владі». Також нардеп Бурміч хвилюється: рішення про призначення великих штрафів (до 59,5 тис. грн), ухвалюватимуть керівники ТЦК, які можуть не мати юридичної освіти і стажу роботи в галузі права.

«Оскільки вимоги правил військового обліку та вимоги законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію поширюються на дуже велику кількість суб’єктів, на яких в разі порушення цих вимог можуть бути накладені адміністративні стягнення у вигляді великих штрафів… вбачається необхідність внесення законодавчих змін до Кодексу про адмінправопорушення з тим, щоб повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, які зараз покладено на ТЦК та СП, передати судовій гілці влади», – вважає автор проєкту закону.

Наразі законопроєкт направлено на розгляд Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Як повідомляв «Главком», 18 травня набрав чинності Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Згідно з ним, усі призовники, військовозобов’язані та резервісти протягом 60 днів мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних із обліковими даними ТЦК.

17 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для ухилянтів. Новий закон вносить зміни до ст. 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час військового стану.