Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залучав бійців до будівництва маєтку: суд обрав запобіжний захід командиру тероборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Залучав бійців до будівництва маєтку: суд обрав запобіжний захід командиру тероборони
фото: пресслужба ДБР

Наразі прокуратура готує апеляцію

Суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони «Південь», який залучив бійців до будівництва маєтку. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«За матеріалами ДБР Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони «Південь» у вигляді 2 млн грн застави. Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн.», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Також працівники Державного бюро розслідувань викрили на системних зловживаннях заступника командира однієї з військових частин на Львівщині. Зокрема, посадовець дав вказівку бійцям будувати для нього маєток.

Раніше на Хмельниччині слідчі обласної поліції розслідують кримінальне провадження, де фігурує керівництво 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗСУ.

Теги: суд ДБР тероборона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адвокату юридичної компанії «Міллер» Олексію Носову правоохоронці повідомили про підозру у спробі дати хабаря
Апеляційний суд вдесятеро зменшив заставу столичному адвокату Носову
13 червня, 22:10
53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів
Хантера Байдена визнано винним у справі про незаконне зберігання зброї
11 червня, 19:54
Суд врахував, що у чоловіка є мати 1940 року народження та те, що він дійсно добровільно погодився на мобілізацію
П'ять військових частин не взяли: чоловік вигадав, що говорити, аби уникнути служби
8 червня, 20:51
Євген Балицький займався зокрема організацією так званого референдуму про приєднання Запорізької області до РФ
Літаки, квартири й телекомпанія: Україна націоналізувала майно гауляйтера Балицького
5 червня, 14:57
АРМА має здійснювати періодичні перевірки ефективності управління арештованими активами
Суд передав київський «Гулівер» в управління АРМА
4 червня, 08:55
Командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь» загрожує до 12 років ув’язнення
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
3 червня, 11:35
За рекрутинг в'язнів взялися і бойові підрозділи: представники 1-го окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» поспілкувалися з ув’язненими в одній із колоній
Дезертири, крадії, ухилянти масово мобілізуються. Вражаюча статистика Війна і право
28 травня, 15:00
Посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею
Здав ворогу місто: ексмер Куп'янська може сісти у тюрму довічно
20 травня, 16:41
Суддя вирішив, що військовий не зможе виправитися без ізоляції від суспільства
Працівник військкомату отримав строк за втечу зі служби – хотів на фронт
19 травня, 20:47

Події в Україні

Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
Залучав бійців до будівництва маєтку: суд обрав запобіжний захід командиру тероборони
Залучав бійців до будівництва маєтку: суд обрав запобіжний захід командиру тероборони
Стало відомо, які посади мають найбільший попит у ЗСУ
Стало відомо, які посади мають найбільший попит у ЗСУ
«Укренерго» внесло зміни у графіки відключення світла на 18 червня
«Укренерго» внесло зміни у графіки відключення світла на 18 червня
Окупанти в Луганському «університеті» вчитимуть студентів керувати безпілотниками
Окупанти в Луганському «університеті» вчитимуть студентів керувати безпілотниками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
22K
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
13K
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
12K
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
6563
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
5383
Індія відмовляється від російських бронетранспортерів

Новини

Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua