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Допомога українським біженцям: Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Допомога українським біженцям: Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси
У заяві йдеться про те, що мовні курси необхідні для того, щоб українці могли знайти роботу за спеціальністю та брати участь у житті суспільства
фото з відкритих джерел

У 2023 році Нідерланди вже виділяли на мовні курси €15 млн, а у 2024 – €2 млн

Нідерландський уряд оголосив про виділення додаткових €10 млн на мовні курси для українських біженців. Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів. 

Вказано, що завдяки виділеним коштам муніципалітети зможуть продовжувати підтримувати біженців з України у вивченні нідерландської мови у 2025 році. Це необхідно для того, щоб українці могли знайти роботу за спеціальністю, налагоджувати зв'язки з жителями Нідерландів та брати участь у житті суспільства, йдеться на сайті уряду.

«Багато українців налагодили своє життя і знайшли роботу тут, у Нідерландах. Це надзвичайне досягнення. Я також дуже ціную те, що багато роботодавців відкрили свої двері для цих людей, а муніципалітети та волонтери пропонують мовні курси. Зараз ми бачимо зростаючу потребу серед українців знайти роботу за спеціальністю, і вивчення нідерландської мови допомагає в цьому. Саме тому ми надаємо додаткову підтримку муніципалітетам у продовженні мовних курсів», – зазначив міністр соціальних справ і зайнятості Ван Генніп. 

У 2023 році Нідерланди вже виділяли на мовні курси €15 млн, а у 2024 – €2 млн. 

Нагадаємо, у міністерстві оборони Нідерландів повідомили про виділення €60 млн на закупівлю безпілотників для України й «розвитку потенціалу». Про це заявила очільниця міноборони країни Кайса Оллонгрен. Зазначено, що €20 млн із €60 млн будуть спрямовані на купівлю FPV-безпілотників через «коаліцію дронів» в межах Контактної групи з питань оборони України.

Також найближчим часом Нідерланди нададуть Збройним силам України бронемашини YPR із бойовими станціями дистанційного керування. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час онлайн-засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн».

До слова, Нідерланди передадуть перші винищувачі F-16 Україні вже цього літа. Про це  заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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Теги: міністр Міноборони Нідерланди українці

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