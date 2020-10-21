Військовий епідеміолог: Проти Степанова і Ляшка можна відкривати кримінальну справу
Сергій Кравченко прокоментував показовий випадок зараження коронавірусом, що стався навесні у Вишневому
Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко розкритикував роботу Міністерства охорони здоров’я та їхніх головних управлінців.
В інтерв'ю «Главкому» Кравченко зазначив, що Максима Степанова та Віктора Ляшка вже давно треба було засудити за порушення карантинних умов.
«Показовий випадок – спалах Сovid у гуртожитку, що трапився навесні у Вишневому, під Києвом. Хворого з діагностованим коронавірусом відправили на амбулаторне лікування за свій рахунок. А людина живе в гуртожитку. Таким чином лікарі створили штучне вогнище інфекції. І вже за цей факт проти Степанова і Ляшка можна відкривати кримінальну справу за ст 325, частина 2 ККУ. Тому що вони не потурбувалися створити список розумних правил для ізоляції хворих. Нам нарешті час зрозуміти – треба не міністрів охорони здоров'я міняти, а того, хто їх призначає», – наголосив лікар.
Крім того, Кравченко пояснив, що на місцевих виборах будуть вирішувати все тільки лікарі.
«25 жовтня всі підуть на вибори. Насправді, вибір робитимуть не виборці. Вибір буде у медиків: серед усіх хворих вибирати тих, хто ще має шанс на життя. Тому що у ті дні ми будемо фіксувати по 10-12 тисяч хворих на добу», – пояснив медик.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей.
Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.
До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.