Зернова піраміда Сольського? Історія карколомної афери та арешту ексміністра

За версією слідства, колишній урядовець через підконтрольну фірму продав під виглядом кукурудзи… повітря. У списку жертв афери – компанії з орбіти родини Герег та міжнародні оператори зернового ринку

Один із батьків ринку сільгоспземель, міністр аграрної політики та продовольства у 2022-2024 роках Микола Сольський переживає нині вкрай непрості часи. Другий місяць ексурядовець сидить у Хмельницькому слідчому ізоляторі з підозрою у розкраданні кількох десятків мільйонів гривень.

Нагадаємо, рівно два роки тому Сольський у статусі міністра одержав першу підозру. Він фігурував серед підозрюваних, яким антикорупційні органи інкримінували заволодіння майже 2,5 тис. га державних земель загальною вартістю 291 млн грн. Тоді Вищий антикорупційний суд арештував міністра із заставою у понад 75 млн грн. Близько пів дня знадобилося, щоб за фігуранта внесли заставу треті особи і він вийшов на волю.

Щоправда, повністю відбілитися не вдалося. На початку 2026 року НАБУ та САП скерували до суду вказану справу. Тепер ексміністр має статус обвинуваченого. 30 квітня він із хмельницького СІЗО онлайн брав участь у засіданні антикорупційного суду, який розглядає його кейс.

Нинішня ситуація кардинально відрізняється від попередньої. По-перше, Микола Сольський – вже «збитий льотчик», який втратив міністерську посаду.

По-друге, в аграрній тусовці до ексміністра Сольського – тепер неоднозначне ставлення. «Він мені не дуже подобався ще коли перебував на посаді міністра. Пам’ятаю, як ми з колегами-аграріями вели певну дискусію на спільній нараді за участю Сольського. І коли доходило до точки, що міністр із чимось не погоджувався, він міг зверхньо поводитися, вигукуючи: «Ти вийди» або «Я зараз можу піти». Словом, відчувався пресинг з його боку», – згадує у бесіді з «Главкомом» представник Всеукраїнської аграрної ради, який не побажав, аби його прізвище вказувалося в матеріалі. Тепер вже не чутно голосів підтримки і від інших ключових галузевих об’єднань: Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Української плодоовочевої асоціації, Насіннєвої асоціації України, Асоціації виробників молока та Спілки молочних підприємств України, які навесні 2024-го публічно декларували «беззастережну довіру до Мінагрополітики та його керівника Миколи Сольського».

По-третє, свіжа кримінальна справа, в якій проходить колишній міністр, зачіпає інтереси дуже впливових гравців аграрного ринку, зокрема, й низки міжнародних компаній, які роками працюють в Україні. Якщо вірити фабулі провадження, то Сольський разом із пособниками влаштували примітивну схему заволодіння коштами приватного бізнесу.

Герег надурили на 63 млн грн

Як свідчать матеріали справи, з якими ознайомився «Главком», у січні цього року Микола Сольський та керівництво київського ТОВ «Волиця Агро» провернули небачену аферу, замасковану звичайний комерційний договір – з мокрими печатками і особистими гарантіями аграрного ексміністра, які він дав першому заступнику директора ТОВ «Епіцентр-К» Віталію Головні. Зокрема, Сольський, проводячи перемовини з Головнею, запевнив: може реалізувати зерно кукурудзи урожаю 2025 року структурам бізнес-сім’ї Олександра та Галини Герег на вигідних умовах.

Після успішних переговорів топменеджер ТОВ «Епіцентр-К» звів Сольського з заступником директора з комерційних питань ТОВ «Епіцентр-Агро», який у підсумку доручив підлеглим готувати договір про поставку 7 тис. тонн кукурудзи третього класу на загальну суму 62,7 млн грн. Покупцем виступила приватна виробничо-комерційна фірма «Поділля-Агропродукт» з Хмельниччини, яка входить в орбіту бізнес-імперії Герег. Від імені продавця всі папери підписав технічний директор ТОВ «Волиця Агро» Володимир Семак. Після чого кошти «впали» на рахунок компанії-продавця і оперативно були виведені на афільованих фізичних і юридичних осіб.

Слідство переконане: керівництво ТОВ «Волиця Агро» дуже добре розуміло, що необхідної кількості кукурудзи на складах у них немає. А те, що є (у невеликих обсягах), належить іншим агрогосподарствам.

Співрозмовник «Главкома», що також веде бізнес на зерновому ринку, розповів, що ТОВ «Волиця Агро», яке володіє елеватором на Київщині орієнтовно потужністю 60 тис. т і невеликим земельним банком приблизно у 5 тис. га, повністю контролюється Миколою Сольським через номінального власника Олексія Оленченка.

Більше того, як раніше з’ясували журналісти-розслідувачі, Оленченко працював у юридичній компанії «Сольський, Процик та партнери», одним із засновників якої на той момент був Микола Сольський. А ще Оленченко директорував у компаніях ТОВ «Малодівицьке ХПП» та ТОВ «Украгрохолд», які формально входять до бізнес-групи «Український Аграрний Холдинг», у числі співзасновників якої, окрім Сольського, раніше фігурував колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Олексій Оленченко є номінальним власником прихованої агробізнес-імперії Миколи Сольського скріншот із відео

«Зазвичай зернотрейдери домовлялися про поставки збіжжя не з Оленченком, а напряму із Сольським. Схема виглядала так: компанія Сольського виписувала складські квитанції, за якими могла кілька разів перепродати одне те ж саме зерно різним трейдерам. Такій ситуації сприяло й те, що в Україні досі не врегульований контроль за рухом зерна (відсутній електронний реєстр)», – пояснює проблему агробізнесмен на умовах анонімності.

«Главком» зафіксував ще цікавий факт. У судовому реєстрі є відомості про допит Олексія Оленченка у рамках кримінального провадження за підозрою Сольському. Він «розколовся» і заявив, що низка оформлених на нього компаній (приблизно два десятки), починаючи з 2018 року, фактично належать саме пану Сольському. Оленченко не ухвалював жодних рішень; юридичним супроводом займалися група юристів нині підозрюваного ексміністра.

Між іншим, за словами Оленченка, вже після підозри Сольському почався активний процес перепису агробізнесу на третіх осіб. Наприклад, сільськогосподарський кооператив «Соріо Трейд» (Київ) відійшов бізнесмену з Миколаївщини Ростиславу Данильченку. За дивним збігом обставин, як свідчать дані аналітичної системи Youcontrol, операції зі зміною власників «Соріо Трейд» фіналізувалися 28 березня 2026 року – у день, коли Сольський загримів у хмельницьке СІЗО.

Ще штрих. Директором сільськогосподарського кооперативу «Соріо Трейд» до зміни власників зазначався Олександр Прокопець. Він же – керівник ТОВ «Волиця Агро» і третій підозрюваний у справі Сольського.

«Главком» звернувся за коментарем до топменеджера ТОВ «Епіцентр-К» Віталія Головні, згода якого на «вигідну угоду» врешті й запустила схему. Коли керівник почув суть питання, то відразу повідомив, що йому «незручно говорити» і більше не виходив на контакт. У пресслужбі ТОВ «Епіцентр-К» на прохання «Главкома» також відмовилися надати будь-які коментарі з цього питання.

Інші потерпілі теж кинулися у суди

Дуже швидко стало зрозуміло, що коло потерпілих у кримінальній справі за підозрою Сольському може збільшитися. Як повідомили «Главкому» у пресслужбі Офісу генпрокурора, станом на початок травня, в інших областях розслідується ряд кримінальних проваджень за фактами вчинення аналогічних правопорушень посадовими особами ТОВ «Волиця Агро». Питання щодо можливості об’єднання цих кримінальних проваджень в одне буде вирішено у випадку зміни підслідності та визначення єдиного органу досудового розслідування, додали у прокуратурі.

Варто наголосити: розслідування у справі Сольського триває за двома епізодами: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 190 Кримінального кодексу) і легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (частина 2 статті 209 Кримінального кодексу).

Водночас, за оцінками співбесідника «Главкома» на зерновому ринку, збитки, завдані близьким до Сольського ТОВ «Волиця Агро» іншим агропідприємствам, можуть сягати навіть 1 млрд грн. У борговій залежності опинилися й міжнародні корпорації. Наприклад, Archer Daniels Midland Company (ADM) втратила близько $10 млн, «Каргілл» – приблизно $0,5 млн.

«Важливий нюанс: коли договори підписують компанії з іноземним капіталом, то у їхньому штаті є люди, які скрупульозно все вивчають та звіряють перед тим, як вдарити по руках. Щодо перелічених міжнародних фірм, наскільки мені відомо, Сольський особисто вів перемовини з топменеджерами і, схоже, виїжджав на авторитеті людини, яка раніше очолювала міністерство сільського господарства», – робить припущення поінформоване джерело видання.

На початок травня, судові претензії до ТОВ «Волиця Агро» вже пред’явили: ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» (позивач хоче стягнути 54 млн грн за втрату відповідачем 7 тис. тонн пшениці і 3,5 тис. тонн кукурудзи); ТОВ «Галицька зернова компанія» (33,96 млн грн заборгованості за поставлений товар); ТОВ «Гадз-Агро» (позов про стягнення 5,02 млн грн).

«Наприкінці лютого продали 3,5 тис. тонн кукурудзи «Волиці Агро», яка з нами не розрахувалася. Фактично ми потрапили в останній вагон поїзда», – іронізує в розмові з «Главкомом» директор ТОВ «Галицька зернова компанія» Андрій Боярчук.

Крім того, кілька компаній звернулися до Господарського суду Києва із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Волиця Агро» у зв’язку із непогашеною заборгованістю. Розгляд цих заяв триває.

Позиція захисту Сольського

«Главком» звернувся до сторони захисту ексміністра Миколи Сольського. Однак адвокат колишнього урядовця Андріана Кульчицька, яка оскаржувала арешт підозрюваного в апеляційному суді, на прохання видання, яке було надіслане у доступних месенджерах, не відгукнулася.

Натомість зі змісту поданої скарги до Хмельницького апеляційного суду стало відомо: адвокат Сольського наполягала на скасуванні ухвали про тримання під вартою її клієнта. Причина – рішення суду першої інстанції, на думку сторони захисту, ухвалено «з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону».

Окремо адвокат Сольського зупинилася на розмірі застави у 63,7 млн грн. Ця сума є надмірною і не ґрунтується на реальній обґрунтованій оцінці власності та заощаджень Сольського, а ще суперечить висновкам Європейського суду з прав людини, пояснювала сторона захисту. Також суд, за твердженням адвоката, не врахував майновий та сімейний стан ексміністра (за останньою поданою декларацією, у 2024 році лише доходи Миколи Сольського складали трохи більше 24 млн грн) і той факт, що майно підозрюваного перебуває під арештом.

Спроба адвоката Сольського скасувати арешт підозрюваного виявилася марною. Апеляційний суд не знайшов підстав для зміни запобіжного заходу. Феміда зауважила, що саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексміністра зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти ризикам на кшталт переховування від слідства, впливу на свідків або спотворення доказів.

Як розповіли джерела «Главкома» у Хмельницькому СІЗО, Сольський заїхав у загальну камеру, розраховану на шість місць, наприкінці березня. Наразі там утримується п’ять ув’язнених. Попри те, що у слідчому ізоляторі є дві двомісні платні камери з поліпшеними умовами, ексміністр поки не звертався до адміністрації пенітенціарного закладу з питанням переведення.

Сольський надовго затримався в ізоляторі через солідний розмір застави, визначений судами. Йдеться про 63,7 млн грн, які може внести підозрюваний або інша фізична чи юридична особи за нього.

Віталій Тараненко, «Главком»