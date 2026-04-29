РФ відновила постачання зерна з окупованих територій до Сирії

Єгор Голівець
Тіньовий флот РФ вивозить зерно з ТОТ до Сирії
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Судна вимикають навігацію і підробляють документи

Падіння режиму Башара Асада та відновлення дипломатичних відносин між Україною і Сирією не зупинили незаконні поставки українського зерна російськими суднами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Türkiye Today.

Схеми обходу міжнародного контролю

За даними видання, «тіньовий флот» РФ продовжує вивозити зерно з тимчасово окупованих територій України до сирійських портів, обходячи міжнародний контроль.

«Падіння режиму Асада та відновлення дипломатичних відносин між Києвом і Дамаском не змогли стримати російські "тіньові флоти" від контрабанди українського зерна на десятки мільйонів доларів до сирійських портів. Тіньовий флот російських суден обходить міжнародний контроль, вимикаючи навігаційні сигнали та підробляючи документи про походження, спрямовуючи прибутки безпосередньо на військові зусилля Москви», – йдеться у матеріалі.

Легалізація через приватні компанії

Зазначається, що Москва офіційно дозволила приватним компаніям торгувати зерном, вивезеним із тимчасово окупованих територій України. Одним із ключових учасників цієї схеми є компанія Pallada LLC.

«Хоча контрабанда кримського зерна залишається «відкритою таємницею», яку Росія публічно заперечує, нові документи, отримані Türkiye Today, свідчать, що Москва тепер офіційно дозволяє приватним компаніям торгувати цим зерном на міжнародних ринках. Нелегальна торгівля зерном, яка була тимчасово зупинена, коли наприкінці 2024 року до влади прийшов новий уряд Сирії – відновилася в обсягах, подібних до тих, що спостерігалися за Башара Асада», – зазначає видання.

Масштаби експорту з окупованих територій

Згідно з документами, окупаційна влада надала Pallada LLC значні квоти на експорт зерна з різних регіонів України.

«Офіційні документи показують, що місцева окупаційна влада надала Pallada великі квоти на експорт пшениці та суміші зернових: приблизно 13 820 тонн із Запорізької області, 11 831 тонна з Криму та ще 7 848 тонн із Херсонської області. Ці документи підтверджують, що Москва активно покладається на приватний сектор для систематизації експорту українських аграрних ресурсів».

Географія поставок та маршрути

Для обходу міжнародного контролю російські судна використовують тактику приховування. «Вони вимикають навігацію і створюють фальшиві документи про походження… Ця тактика значно ускладнює перехоплення вантажів для сусідніх країн, включно з Туреччиною», - зазначило джерело.

Сирія залишається основним напрямком поставок. Водночас окремі партії, за даними розслідування, можуть потрапляти і до інших країн регіону, зокрема Ізраїлю, Єгипту та Лівії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що судно з українським зерном, яке Росія незаконно вивезла з окупованих територій, прибуло до порту Ізраїлю та готується до розвантаження. Такі дії є порушенням міжнародного права і не можуть розглядатися як легальний бізнес. 

