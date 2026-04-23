Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу проти Росії

Фінляндія стала 21-ю державою, яка офіційно долучилася до трибуналу

Фінляндія офіційно приєдналася до переліку держав, що підтримують створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Країна підписала відповідну міжнародну угоду, яка закладає правовий фундамент для притягнення російського керівництва до відповідальності.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі.

«Я дякую Фінляндії за офіційне повідомлення про намір приєднатися до Розширеного Часткового Угоди Спеціального Трибуналу. Фінляндія стала 21-ю державою, яка офіційно приєдналася до Трибуналу. Ми з нетерпінням чекаємо на подальше зростання цієї кількості», – написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга зауважив, що приєднання Фінляндії є важливим кроком у зміцненні міжнародної підтримки ініціативи України. Спецтрибунал має на меті заповнити «прогалину» в міжнародному праві, оскільки Міжнародний кримінальний суд наразі не має юрисдикції безпосередньо щодо злочину агресії РФ.

Угода, до якої долучилася Фінляндія, є частиною роботи коаліції з понад 40 держав, яка працює над моделлю трибуналу.

Основні завдання структури:

Розслідування рішень вищого політичного та військового керівництва РФ про вторгнення в Україну.

Забезпечення невідворотності покарання для тих, хто має імунітет у межах інших юридичних процесів.

Створення правового прецеденту для запобігання майбутнім актам агресії у світі.

Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України.

«Усі держави, не лише європейські, запрошені. Частина світу не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та потребу в справедливості. Угода буде винесена на голосування за кілька тижнів у Кишиневі, Молдова, на засіданні Комітету Міністрів Ради Європи», – додав Андрій Сибіга.

«Главком» писав, що організаційна підготовка до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, як заявляють в Офісі президента України, завершиться вже до кінця 2026 року.

Перші 20 держав уже підтвердили намір приєднатися. Це Австрія, Велика Британія, Ісландія, Іспанія, Естонія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Польща, Португалія, Франція, Хорватія, Швеція та Україна. Це відкриває шлях до затвердження угоди в травні, запуску Спецтрибуналу та приєднання нових держав.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.