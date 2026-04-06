Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу
6 квітня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення
Противник завдав 51 авіаційного удару – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5950 дронів–камікадзе та здійснив 2407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
6 квітня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Південно-Слобожанському напрямку
Ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБ, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, шість з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку
Противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці та в бік Колодязного.
На Куп'янському напрямку
Ворог атакував чотири рази, у районі Піщаного та в бік Новоосинового.
На Лиманському напрямку
Українські воїни відбивали чотири штурми окупантів, в бік Лиману, Ставків та Новосергіївки. Одна атака триває.
На Слов'янському напрямку
Противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки.
На Краматорському напрямку
Окупанти тричі атакували в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки.
На Костянтинівському напрямку
Окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки. Одна атака триває.
На Покровському напрямку
Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та Гришине. Дві штурмові дії тривають.
На Олександрівському напрямку
Окупанти 11 разів атакував у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград та у бік Лісного.
На Гуляйпільському напрямку
Зафіксовано сім атак окупантів у районах населених пунктів Оленокостянтинівка та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.
На Оріхівському напрямку
Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки.
На Придніпровському напрямку
Противник здійснив чотири штурмові дії в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий
Нагадаємо, триває 1503-й день повномасштабної війни в Україні.
