Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 6 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

6 квітня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення

Противник завдав 51 авіаційного удару – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5950 дронів–камікадзе та здійснив 2407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

6 квітня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБ, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, шість з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці та в бік Колодязного.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог атакував чотири рази, у районі Піщаного та в бік Новоосинового.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали чотири штурми окупантів, в бік Лиману, Ставків та Новосергіївки. Одна атака триває.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти тричі атакували в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки. Одна атака триває.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та Гришине. Дві штурмові дії тривають.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти 11 разів атакував у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград та у бік Лісного.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано сім атак окупантів у районах населених пунктів Оленокостянтинівка та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки.

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив чотири штурмові дії в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий

Лінія фронту станом на 6 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1503-й день повномасштабної війни в Україні.

