Перший європейський контейнеровоз перетнув Ормузьку протоку

Єгор Голівець
фото: AP

Судно CMA CGM відновило транзит після тижнів простою через війну в Ірані

Контейнеровоз CMA CGM Kribi французької компанії CMA CGM перетнув Ормузьку протоку, ставши першим судном, пов’язаним із Західною Європою, яке здійснило транзит після початку війни в Ірані наприкінці лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euro News.

Згідно з даними систем відстеження суден, у четвер після обіду судно вирушило на схід із району поблизу Дубая та пройшло вздовж іранського узбережжя затвердженим морським коридором між островами Кешм і Ларак. Маршрут був погоджений із морською владою Ірану, що дозволило забезпечити безпечний прохід судна через одну з ключових транспортних артерій світу.

Контейнеровоз CMA CGM Kribi із початку березня перебував без руху в акваторії Перської затоки разом з іншими неіранськими суднами. Затримка була пов’язана із зростанням безпекових ризиків у регіоні після початку бойових дій, що змусило судноплавні компанії тимчасово переглянути маршрути та призупинити транзит через Ормузьку протоку.

Судно ходить під мальтійським прапором і входить до логістичного маршруту, який з’єднує Індію, країни Перської затоки та африканський континент. Відновлення руху цим маршрутом може свідчити про часткову стабілізацію ситуації або про досягнення окремих домовленостей щодо безпечного проходження торговельних суден.

Ормузька протока є стратегічно важливим вузлом світової енергетичної та торговельної логістики, через який проходить значна частина глобальних поставок нафти та зрідженого газу. Будь-які загострення в регіоні традиційно впливають на міжнародні ринки та безпеку морських перевезень.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування Ормузької протоки створює серйозний стрес для глобальної економіки та нафтового ринку, і провів паралелі з ситуацією навколо Чорноморського коридору. За його словами, питання полягає не лише у розблокуванні маршрутів, а й у забезпеченні їх стабільної роботи, правил і захисту. 

