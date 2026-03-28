Ексміністру, якого підозрюють у махінаціях з зерном, обрали запобіжний захід

Підозрюваний та його спільники намагалися продати сім тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи

Колишньому міністру агропромислового розвитку України, якого підозрюють у махінаціях з зерном, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Напередодні ексміністру як організатору схеми, а також двом співорганізаторам і виконавцям повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Підозрювані намагалися продати сім тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично – порожній.

«Сьогодні організатору схеми – колишньому міністру агропромислового розвитку України – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн. Сума застави відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні та підтверджених експертизою. Щодо двох інших учасників схеми – директора агропідприємства та його технічного керівника – до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу: тримання під вартою або застава 63,7 млн грн для кожного», – зазначив генпрокурор.

Руслан Кравченко не називає прізвища ексміністра, однак джерела «Главкома» у правоохоронних органах повідомляють, що йдеться про Миколу Сольського, який очолював Міністерство аграрної політики та продовольства України з 24 березня 2022 по 14 травня 2024 року. Двоє інших фігурантів у справі – Володимир Семак і Олександр Прокопець.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року чинного міністра і ексголову аграрного комітету Верховної Ради викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Згодом міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву на звільнення. Як зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, заяву міністра буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань. За словами Сольського, таке рішення є «правильним кроком».

Також повідомлялося, що міністр Сольський вийшов з-під варти під заставу. За міністра агрополітики Миколу Сольського внесено заставу понад 75 млн грн.

Водночас Вищий антикорупційний суд арештував заступника міністра агрополітики Миколи Сольського – Маркіяна Дмитрасевича. Він фігурує у справі про махінації з землею разом з міністром. Дмитрасевича взято під варту до 7 липня включно з альтернативною заставою у 20 млн 276 тис. грн.

Раніше «Главком» писав про те, що Вищий антикорупційний суд надав дозвіл колишньому міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському на виїзд у Німеччину в період з 14 по 28 січня. Згідно з обраним раніше запобіжним заходом Сольський не мав права відлучатись за межі Києва та Київської області без дозволу, а також здати на зберігання закордонні паспорти.