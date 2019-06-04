Что скрывается за кадром идеальных фото: блогеры раскрывают неприятную правду



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liza.ua

Британская компания Wren Kitchens запустила акцию, в рамках которой показала, как на самом деле создаются «идеальные» снимки пищи для сети Instragram

Компания обратилась в пяти популярных блоггеров, попросив их показать то, что остается за кадром и чего подписчики обычно не видят.

Опубликованные в рамках акции фотографии демонстрируют, как с помощью кадрирования и выбора правильного ракурса съемки можно украсить реальность и создать привлекательный снимок.

Фуд-фотография — один из самых популярных жанров, так что именно гуру в этой сфере стали участниками фотопроекта.

Оказалось, что идеальных блюд, как и идеальной семьи или идеальной кухни, на самом деле не увидеть за кадром любого хорошего снимка.

«Совершенное фото для социальных медиа, как правило, всегда обрезанное версия. Реальность, более вероятно, будет выглядеть как хаос: грязный фартук, брошенный на пол среди разбросанных карандашей », - рассказала автор блога They Grow So Quick.

Блог Working Family Food: «Я продолжу выкладывать красивые снимки, которые« продают еду ». Но не удивляйтесь, если увидите и фотографии моей гостиной, заброшенным игрушками или кухни, заброшенным остатками завтрака моего ребенка. Такова реальность».

Этот фотопроект призван еще раз сакцентировать внимание на популярной в наше время проблеме: выставляя в идеальном свете свою жизнь в соцсетях, многие люди попадают в ловушку депрессии — ведь глядя на чужой совершенно радужный мир, забываешь напомнить себе: за кадром этих фото может скрываться не самая веселая история.

Джерело: liza.ua