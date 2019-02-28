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    20 атмосферных снимков знаменитостей, которые были сделаны после вручения премии «Оскар»

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    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - 20 атмосферных снимков знаменитостей, которые были сделаны после вручения премии «Оскар»
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

    Знаменитый фотограф Марк Селигер снял гостей на ежегодной вечеринке модного глянцевого журнала

    Буквально на днях прошла грандиозная церемония вручения премии «Оскар». Знаменитости получили заслуженные награды и произнесли свои эмоциональные речи.

    Но на этом мероприятие, конечно же, не закончилось, после торжественной части звёзды отправились на ежегодную вечеринку от журнала Vanity Fair.

    Там они попали в объектив знаменитого и талантливого фотографа Марка Селигера, который смог поймать их в более расслабленном состоянии.

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    Леди Гага
    Реджина Кинг
    Сельма Блэр
    Элизабет Бэнкс
    Мелисса Маккарти и Бен Фальконе
    Оливия Колман
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
    Альфонсо Куарон
    Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
    Гленн Клоуз
    Софи Тёрнер и Джо Джонас
    Лупита Нионго
    Минди Калинг и Б. Дж. Новак
    Спайк Ли
    Джон Хэмм
    Керри Вашингтон
    Эми Адамс
    Шонда Раймс
    Лесли Манн и Джадд Апатоу

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    Джерело: twizz.ru

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