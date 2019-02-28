20 атмосферных снимков знаменитостей, которые были сделаны после вручения премии «Оскар»



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Знаменитый фотограф Марк Селигер снял гостей на ежегодной вечеринке модного глянцевого журнала

Буквально на днях прошла грандиозная церемония вручения премии «Оскар». Знаменитости получили заслуженные награды и произнесли свои эмоциональные речи.

Но на этом мероприятие, конечно же, не закончилось, после торжественной части звёзды отправились на ежегодную вечеринку от журнала Vanity Fair.

Там они попали в объектив знаменитого и талантливого фотографа Марка Селигера, который смог поймать их в более расслабленном состоянии.





Джерело: twizz.ru