20 атмосферных снимков знаменитостей, которые были сделаны после вручения премии «Оскар»
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Розсилка
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Знаменитый фотограф Марк Селигер снял гостей на ежегодной вечеринке модного глянцевого журнала
Буквально на днях прошла грандиозная церемония вручения премии «Оскар». Знаменитости получили заслуженные награды и произнесли свои эмоциональные речи.
Но на этом мероприятие, конечно же, не закончилось, после торжественной части звёзды отправились на ежегодную вечеринку от журнала Vanity Fair.
Там они попали в объектив знаменитого и талантливого фотографа Марка Селигера, который смог поймать их в более расслабленном состоянии.
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Джерело: twizz.ru